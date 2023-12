De Paul pasa de ser capitán de la U a comandar los insultos contra los azules tras ganar la Copa Chile

Colo Colo está de fiesta. Este miércoles el conjunto albo consiguió sumar una nueva Copa Chile a su palmarés tras superar por 3-1 a Magallanes en la final de la competencia que se desarrolló en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

En medio de los festejos de los jugadores, el delantero del Cacique Damián Pizarro comenzó a transmitir lo que pasaba en la interna del equipo a través de un directo en Instagram para poder integrar a los hinchas en la celebración.

Entre los registros se pudo ver al ex portero de Universidad de Chile Fernando De Paul, quien en su momento portó el brazalete de capitán de los azules, lanzando una serie de insultos a la U.

Además, se sumó junto a otros compañeros de equipo para enrostrarle el triunfo al archirrival cantando “un minuto de silencio...” ante la mirada de más de 3.000 personas.

Claro que no fue el único que ocupó la red social. El portero Brayan Cortés aprovechó el mismo sistema para bromear sobre la situación vivida por Maximiliano Falcón, quien tras tener unos problemas en el aeropuerto no pudo viajar hasta Iquique para ser parte de la final.

“Peluca, se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente nomás. Te estamos esperando. Pide permiso”, comentó entre risas el guardameta.

Sensaciones encontradas

Una vez finalizado el encuentro, Esteban Pavez tomó la palabra para referirse a la conquista de la Copa Chile, sin olvidar lo sucedido en el cierre de la temporada donde Colo Colo quedó sin chances de pelear por el Torneo Nacional en la última fecha.

“Bueno, esta es una sensación extraña, quería el título del campeonato. Las últimas fechas teníamos mucha ilusión de conseguir lo y con Unión se nos fue. Como grupo nos merecíamos ganar algo. Somos un equipo muy trabajador, humilde, donde no hay jugadores con egos”, comentó el capitán en diálogo con TNT Sports.

“fue un año complicado, con cosas que nunca me tocó vivir en mi carrera. Fue de mucho aprendizaje y espero nos sirva para seguir adelante. Estuvimos cerca de pasar a segunda ronda en la Libertadores y perdimos la chance de locales”, recordó haciendo un balance del año.

Asimismo, insistió en que “hubo muchas lesiones, los refuerzos extranjeros casi todos tuvieron problemas físicos, aunque vinieron a aportar, pero eso te tira para atrás… Pasaron cosas extradeportivas, entonces este título es como un premio al esfuerzo”.

En cuanto a la posibilidad de que Gustavo Quinteros continúe a cargo del equipo, Pavez expresó que “el técnico ha hecho las cosas bien, más allá de lo que no logramos en el plano internacional. Pero es culpa de todos, de los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico. La última vez fue que avanzamos fue en 2018 y fue un plantel experimentado. Este año lo afrontamos con un equipo joven. El profe lo ha hecho bien, al margen de los problemas extradeportivos”, valoró.

Por su parte, el propio Gustavo Quinteros abordó su incierto futuro en el club que dependerá de las decisiones que se tomen este viernes en una reunión del directorio de Blanco y Negro. “Está más que claro, creo. Ellos me conocen mucho, saben cómo pienso, y de acuerdo a lo que ellos pretendan, elegirán al entrenador para determinado proyecto, así que... Soy feliz acá, en este club, en Chile, en Santiago”.

“Siento desde que llegué (a Chile) en el 2019 que me encontré con gente buena, me trataron muy bien. Me fue bien, y eso es importante para un entrenador, que te vaya bien desde 2019. Estoy muy feliz y contento por todos los muchachos. Sería hermoso continuar, si no, será... Digamos, desde la distancia... A todos los clubes que dirigí les siento mucho cariño. Siempre espero que les vaya bien”, agregó.