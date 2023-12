Gustavo Quinteros aborda su incierto futuro en Colo Colo: “No depende de mí”

Gustavo Quinteros se mostró contento por la obtención de una nueva Copa Chile, la segunda desde que llegó a Colo Colo y su cuarta corona en el club. Sin embargo, el DT está lejos de continuar en el club, situación que se definirá el viernes, a las 9.00, en una reunión extraordinaria del directorio.

El entrenador expresó que no se reunirá con los dirigentes. “Está más que claro, creo. Ellos me conocen mucho, saben cómo pienso, y de acuerdo a lo que ellos pretendan, elegirán al entrenador para determinado proyecto, así que... Soy feliz acá, en este club, en Chile, en Santiago”, explicó.

En esa lógica, enumeró los logros que ha conseguido en su paso por el fútbol chileno, donde también logró títulos con la UC. “Siento desde que llegué (a Chile) en el 2019 que me encontré con gente buena, me trataron muy bien. Me fue bien, y eso es importante para un entrenador, que te vaya bien desde 2019. Estoy muy feliz y contento por todos los muchachos. Sería hermoso continuar, si no, será... Digamos, desde la distancia... A todos los clubes que dirigí les siento mucho cariño. Siempre espero que les vaya bien”, prosiguió.

Al ser consultado sobre cómo potenciar el plantel para la Copa Libertadores, el DT se desmarcó. “Eso no es un tema mío, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que hace muchos años que Colo Colo o el fútbol chileno no está, digamos, llegando a lugares importantes en Copa. Y Colo Colo fue en 2018. Después de ahí, antes y después de eso, no se pudo. Esperemos, ojalá que se pueda... O que pueda el club en los siguientes años”, expresó en relación a la gran deuda pendiente de su paso por el club.

Horas clave

Sobre lo que viene ahora, el entrenador espera tener novedades en las próximas horas. “Ya conocen lo que yo pienso, todos saben, así que va a ser un tema de entre hoy y mañana saber algo y si no, bueno, ¿yo qué puedo decir? Estoy feliz, contento de haber logrado otro título en Chile. Y desde que llegué allá en 2019, lo que te puedo decir es que me fue muy bien con los resultados, con los títulos, en porcentaje de partidos ganados, en puntos obtenidos. Así que estoy feliz y realizado como entrenador”, expresó.

De acuerdo a diversas fuentes consultadas por El Deportivo, Quinteros no tiene los votos para continuar en el club, pues solo cuenta con el respaldo del bloque de Aníbal Mosa.

En conversación con TNT, el estratega reconoció que la situación pasa por temas distintos al dinero. “No depende de mí. No hay diferencias en lo económico. Hay que ponerse de acuerdo en lo deportivo. Estoy dispuesto a hacer algo más este otro año, si no tengo las vacaciones pagas pendientes”, reveló.

De todos modos, también se abrió a tomar ese descanso. “Llevo casi 16 o 17 años sin parar. No me vendría mal parar un poco, disfrutar la familia y vacaciones. Si sale algo interesante, la prioridad la tendrá Colo Colo, si no veremos dónde será”, cerró.