Falcón le da con todo a la dirigencia de Colo Colo: “Hicieron muchos conciertos y tenían en mal estado la cancha; a veces teníamos una sola ducha”

Situación de tensión máxima en Colo Colo. A solo un día de la final de Copa Chile ante Magallanes, Maximiliano Falcón sacó la voz en contra de la dirigencia por no comprarle pasajes a cuatro jugadores (él incluido) para viajar a Iquique. Lo peor, es que todo esto fue anunciado en el mismo aeropuerto, cuando el plantel ya estaba listo para subirse al avión.

Peluca no tuvo filtro y apuntó directamente al trabajo de Blanco y Negro. Confesó también problemas en los camarines del Estadio Monumental y tildo de “irrespetuoso” lo vivido durante esta mañana en Pudahuel.

“Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados, por qué no vamos a estar. Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, expuso en Radio Cooperativa.

En concreto los jugadores que se quedaron fuera del viaje son Maximiliano Falcón, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Alexander Oroz. Todos fuera de la nómina por distintos motivos. En el caso del central, este se encontraba suspendido para el duelo.

“Hoy fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo. Hablamos con un coordinador y nos dijo que no había espacio y que el otro vuelo salía a las 4 de la mañana”, aclaró Falcón, quien ya confirmó que no viajará en el segundo vuelo, ya que no comparte el trato con los jugadores.

Pero no se quedó ahí. También apuntó al estado del Monumental y como eso también afecta al rendimiento del equipo. “Yo creo que lo futbolístico es lo más importante y cuando uno rinde en la cancha no debería haber problemas. Yo creo que estas cosas hay que decirlas porque cuando no se logra los resultados los jugadores somos responsables, pero no se habla de la cancha que hicieron muchos conciertos y tenían en mal estado la cancha, que a veces teníamos una ducha y que la puerta del sauna está mala hace como dos meses, por ejemplo”, lanzó.

La frase, obviamente recuerda a lo expuesto por Alexis Sánchez tras el duelo ante Ecuador por Eliminatorias. “En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. ¿Es un equipo de tercera?”, detalló en aquella oportunidad el delantero del Inter de Milán.

Antes esos comentarios Blanco y Negro fue crítico con lo expuesto por Sánchez, asegurando que esos problemas fueron un caso aislado, totalmente alejado de la realidad. Ahora, con lo de Falcón, aquello queda en entredicho.

De momento el club solo se ha posicionado sobre el tema de los pasajes de avión, explicando que a la llegada del aeropuerto se les informó que el vuelo estaba sobrevendido, por lo que se priorizó a los jugadores citados. “Ante las consultas a la aerolínea para cambiar más ticket, incluso el de Daniel Morón, con el objetivo de que todos los jugadores y el staff pudrieran viajar, se nos informó que el vuelo ya se encontraba cerrado y por ende, no se podían hacer más modificaciones. Se conversó con los jugadores y se les explicó lo sucedido”, detallaron.