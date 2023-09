Alexis Sánchez llega sin minutos al debut con Uruguay: Inter golea a Fiorentina sin el delantero de la Roja

Alexis Sánchez no ha jugado un minuto desde regresó a Inter y preocupa en la Roja. FOTO: Inter.it.

El tocopillano, quien aún no está en la forma física adecuada, no entró en la convocatoria del triunfo 3-0 sobre la Squadra Viola. No hizo pretemporada y hace tres meses que no juega un duelo oficial. Lo peor, es que el refuerzo en su mismo puesto Marcus Thuram marcó, asistió y recibió un penal.