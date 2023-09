El mensaje de Neymar tras convertirse en el máximo goleador de Brasil: “No soy mejor que Pelé por haberlo superado en este récord”

Brasil y su festival arrasaron con Bolivia. El Scratch superó ampliamente al cuadro altiplánico, por 5-1, y se encumbró en la cima de la tabla de posiciones de las Eliminatorias de la Conmebol. En el inicio del proceso mundialista, el pentacampeón se hizo fuerte e impuso sus condiciones.

La Canarinha, con dobletes de Neymar y Rodrigo, además de un tanto de Raphinha, vapuleó a la Verde. El conjunto dirigido por Gustavo Costas nada pudo hacer ante la superioridad de su rival. En ese sentido, el atacante del Al Hilal comandó la victoria de los locales y protagonizó una jornada histórica.

Y es que el astro fue clave en la goleada. Además, sus dos tantos le valieron para superar a Pelé como el máximo goleador en la historia de Brasil. Neymar, con 77 anotaciones, estaba igualado con el máximo ídolo de los pentacampeones. Ahora, el otrora jugador del Barcelona alcanzó las 79 dianas.

“Estoy muy contento. Nunca imaginé que batiría ese récord. Pero no quiero decir que soy mejor que Pelé solo por haberlo superado en este récord”, indicó el atacante tras el triunfo de la Canarinha en el estadio estatal Jornalista Edgar Augusto Proençala, ubicado en la ciudad amazónica de Belém.

“Sólo quiero escribir mi nombre en la historia de la selección brasileña y dar las gracias a mi familia, que está lejos, y a mis compañeros. Con tus goles, tú también llevaste alegría a millones de brasileros e hinchas del mundo”, señaló la figura de Brasil, que recibió una la placa conmemorativa por el récord impuesto ante la selección boliviana.

No obstante, para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aún no es el máximo anotador del equipo. La federación contabiliza algunos encuentros amistosos que no son considerados como oficiales por la FIFA. En dichos duelos, Edson Arantes do Nascimento alcanzó un total de 95 goles.

Eso sí, si de partidos oficiales se habla, Neymar es el máximo anotador del Scratch. Además de Pelé, detrás del exatacante del Paris Saint-Germain se ubican Ronaldo (62), Romario (55), Zico (48), Bebeto (39), Rivaldo (35), Jairzinho (33), Ronaldinho (33), Ademir (32) y Tostao (32).