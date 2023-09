Sudamérica ironiza con la pobre participación de la Roja en Uruguay: “Los que extrañaron a los históricos fueron los chilenos”

La Roja cayó por 3-1 ante Uruguay, en su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El combinado nacional tuvo un opaco rendimiento y fue sometido por la escuadra de Marcelo Bielsa, quien también hacía su debut por los puntos con la Celeste. Por supuesto, la derrota de selección chilena y el festejo del Loco fueron tema en el continente.

El medio argentino Olé tuvo palabras de elogio para el exentrenador de la albiceleste y destacó a esta nueva selección charrúa: “Uruguay no sometió al rival, pero supo cómo lastimar. Se perdió el tercero Pellistri, pero De la Cruz sí la empujó para el 3-0 tras una jugada a toda velocidad de Valverde y Núñez. Más Nández (de lateral), Piquerez y la ubicación y quite de Ugarte, cinco del PSG. No más una Celeste de garra y aguante, ahora sus volantes vuelan”.

Además, evaluaron el desempeño de la Roja de forma bastante irónica: “Y nadie terminó extrañando a Suárez y Cavani (por el momento). Los que extrañaron a los históricos fueron los chilenos. Medel jugó mal, Alexis Sánchez se quedó lesionado en Santiago y Arturo Vidal le dio un poco de fútbol cuando entró (hizo el 1-3 de rebote) a un seleccionado sin recambio como el de Eduardo Berizzo, ex ayudante del Loco en sus épocas en Chile. Hoy, Bielsa disfruta de sus Loquitos, su apuesta joven...”.

FOTO: AGENCIAUNO

Por su parte, TyC Sports destacó el duelo de viejos conocidos entre DT de la Celeste y el Toto: “De un lado, Marcelo Bielsa arrancó con el pie derecho por los porotos para los Charrúas, mientras que su expupilo Eduardo Berizzo deberá rever varias cuestiones para lo que viene (...) Un resultado que avala el inicio del ciclo del Loco con algunos cambios de caras que vienen dando que hablar”.

Especial atención en Colombia

También desde Colombia observaron con atención el encuentro de la Roja, que será el siguiente rival de los cafetaleros el próximo martes en el estadio Monumental, por la segunda jornada.

Radio Caracol hizo énfasis en la dominante actuación de los uruguayos: “Chile, rival de Colombia en la segunda fecha de las Eliminatorias, cayó 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo de Marcelo Bielsa dominó el juego de principio a fin, aunque batalló de más para poder romper el cero”.

Por último el sitio El Tiempo fue más categórico con la mala actuación del equipo de Berizzo: “Uruguay le pasó por encima a Chile, próximo rival de Colombia. Los uruguayos dejaron atrás la polémica por la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, ausentes en esta convocatoria, y con la sangre nueva dieron un buen espectáculo”.