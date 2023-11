“Siempre confié en ti”: el español Juan Ozón sorprende y deja de ser el técnico de Nicolás Jarry

Los caminos de Nicolás Jarry y el técnico Juan Ozón se separan. Así lo confirmó el coach español a través de un mensaje puesto en su cuenta de Instagram.

“Nuestros caminos profesionales se separan aquí. Empezamos el 03 de febrero de 2021 cuando prácticamente no podías pisar una pista de tenis, hasta día de hoy. Eres un jugador completamente diferente al que encontré. Te felicito por todo el trabajo duro, dedicación y por la increíble evolución. Siempre confié en ti como persona y en el gran jugador que te podrías convertir”, escribió el hispano en Instagram.

“Estoy orgulloso del trabajo realizado, visión de 360 grados, siempre con la máxima honestidad”, continuó su mensaje.

“Ha sido un placer conocer a tu familia, maravilloso ver nacer a tus hijos y poder disfrutarlos en esta primera etapa”, añadió.

Cabe recordar que el entrenador Juan Ozón tomó a Nicolas Jarry en uno de sus momentos más complicados. En 2020 Nico dio positivo en un control anti dopaje por la contaminación cruzada de un suplemento alimenticio.

El castigo lo sacó de la actividad competitiva por 11 meses, dejándolo sin puntos, por lo que debió comenzar desde cero, siendo Ozón uno de los principales factores para el regreso del chileno a la alta competencia y posicionarlo en el top 20 del ránking mundial.

El trabajo de Ozón

Hace algunos meses, Juan Ozón entregaba algunas claves del trabajo con Nicolás Jarry que le permitieron al tenista ir escalando posiciones en la clasificación. “Hemos trabajado mucho en estas rutinas mentales-emocionales en los partidos, pero incluso en los entrenamientos. Incluso, fuera de la cancha. Ahora, en los últimos meses, y debido a los aprendizajes y un poco al final de año complicado que tuvimos, dimos un paso adelante en esta gestión. Hemos conseguido tener más herramientas para gestionar mejor, según los momentos del partido”, explicaba en una entrevista con La Tercera en marzo de este año.

“Durante el partido, tenemos una rutina. Por ejemplo, si venimos de un error o de algún punto jugado del otro o de algo que nos enoja, lo primero es ser empático con uno mismo, aceptar el error. Una vez que lo aceptamos, hay un 30% de ese nerviosismo que se relaja. Luego, a través de las respiraciones coordinadas que hemos trabajado, hay un 30% más que baja al sistema nervioso, y después ponemos el foco en lo que tenemos que hacer en el siguiente punto”, describía.

A su vez, describía la forma en la que vivía el éxito de su pupilo. “Nico partía de un momento que no era bueno y se ha necesitado de estos dos años, donde ha habido cosas positivas y otras no tanto, para llegar a este punto. Al final, cada uno sigue su trayecto, y el trayecto a veces de una forma natural tiene que fluir. Para mí, ha sido una felicidad interna, una fuerza extra para seguir trabajando; para el equipo y para mí. No solo yo soy el que está trabajando, estoy muy contento por el resto de gente que le está poniendo tanto para Nico”.

También adelantaba las próximas metas después de que Jarry se coronara como campeón del Chile Open. “Objetivo de ranking nunca hablo. Antes de empezar con él, estudié bastante a Nico. Lo bueno y lo malo, con estadísticas, con videos, con partidos. Entonces, tengo una idea de dónde creo que puede llegar, pero mi obsesión es que donde llegue sea un jugador regular, mantenido. Y los objetivos siguientes son muy poco glamorosos: seguir con la humildad que venimos teniendo; que siga trabajando enfocado; dejar a un lado las expectativas; poder mejorar aspectos del juego táctico y en la gestión mental-emocional y que disfrute del camino. Que tengamos menos momentos de ansiedad, de expectativas, y más momentos de presente y que ahí nos vayamos a hacer fuertes; que sea competitivo; que podamos sumar partidos, que son los momentos en los que realmente tenemos que consolidar todos estos aprendizajes y en donde se sigue aprendiendo y buscando soluciones concretas”.