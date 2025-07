Alexander Zverev reconoce problemas de salud mental: “Me siento vacío y muy solo en la vida”

Alexander Zverev debutó esta semana en el Grand Slam de Wimbledon, pero el resultado estuvo lejos del que esperaba. El tenista alemán, 3° del ranking ATP, quedó eliminado en la primera ronda de la competencia que se disputa sobre hierba y en la conferencia de prensa posterior a la eliminación dio a conocer una complicada situación que lo afecta.

Allí reveló tener problemas de salud mental, una situación que lo ha condicionado en su rendimiento en las competencias. “En general, creo que él jugó un partido fantástico, dudo mucho que haya jugado a ese nivel todo un partido alguna vez en su vida. Yo estuve demasiado pasivo en algunas oportunidades que tuve, pero creí tenerlo dominado en el quinto. Perdí mi saque yendo 40-0, desperdicié mi oportunidad. A partir de ahí, es como si me dejara ir”, comentó el germano sobre el partido antes de referirse a su situación personal.

“A veces, me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este situación, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy, muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí”, declaró el jugador alemán.

Tras ser consultado si buscaría una forma para remediar su presente, Zverev indicó que “Quizá sí, es posible que, por primera vez en mi vida, lo necesite. He pasado por muchas dificultades a lo largo de mi trayectoria personal y profesional, pero nunca me había sentido tan vacío como ahora. He perdido la alegría en todo lo que hago”, reconoció.

“Ni siquiera cuando gano siento esa felicidad y motivación por seguir. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente. Creo que mucha gente, independientemente de su trabajo, ha tenido alguna vez esa sensación. En un deportista de élite, eso se refleja claramente en su rendimiento”, remarcó Alexander Zverev.

La salud mental en el tenis

La situación descrita por Alexander Zverev no es nueva en el tenis. Hace algunos meses el argentino Federico Gómez publicó en sus redes sociales una sentida carta que revelaba el complejo momento personal que estaba viviendo. En 2024, el transandino tuvo el mejor año en su carrera profesional, donde consiguió alzarse con tres títulos challengers. Sin embargo, su vida personal estaba pasando por su peor momento.

Incluso señaló que tuvo episodios en donde se planteó la posibilidad de terminar con su vida, debido al difícil momento que estaba atravesando.

Así mismo, en los últimos meses Nicolás Jarry debió enfrentar una complicada situación médica al sufrir una neuronitis vestibular que afectó su equilibrio y el funcionamiento del ojo.

“He tenido que trabajar mucho en la aceptación de lo que ha traído para mi carrera y mi vida personal tener problemas de visión, los mareos, y la baja en las capacidades motoras. Soy alguien que hace las cosas muy bien y que deseo estar en lo más alto del tenis. Y no poder estar ahí aún es un obstáculo en sí que hay que enfrentar”, indicó sobre el trabajo mental al que se ha sometido antes de volver a competir.

*El Ministerio de Salud tiene a disposición el fono Salud Responde: 600 360 7777 opción 2; y en situaciones de crisis de salud mental puedes llamar a la Línea de Prevención del Suicidio *4141.