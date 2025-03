De retirado a ganarle a un chileno: la historia de Federico Gómez, el tenista que reveló un duro problema de salud mental

Una triste situación remece al tenis. El argentino Federico Gómez (135º) publicó en sus redes sociales una sentida carta que revelaba el complejo momento personal que estaba viviendo. En 2024, el transandino tuvo el mejor año en su carrera profesional, donde consiguió alzarse con tres títulos challengers. Sin embargo, su vida personal estaba pasando por su peor momento.

La carta comenzó afirmando la paradoja que estaba viviendo en su vida profesional y personal. “Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción”, señaló.

Luego, declaró que tuvo episodios en donde se planteó la posibilidad de terminar con su vida, debido al difícil momento que estaba atravesando. “Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”, confesó.

Sin embargo, el argentino tiene una gran historia de superación, ya que en un principio no estaba dentro de sus planes competir en el circuito y seguir una carrera como entrenador, pero que por destinos de la vida terminó compitiendo y teniendo un 2024 de ensueño en su carrera como tenista.

El tenista Federico Agustín Gómez tiene 28 años y es el actual 135 del mundo.

Sus inicios

Como todo tenista, su amor por el tenis comenzó desde niño, pero un salto importante dentro de su carrera lo dio a los 17 años, cuando ganó sus primeros puntos ATP, motivándolo a seguir creciendo, llegando incluso al puesto número 224 del ranking. Este avance lo llevaron a tomar un nuevo rumbo en su vida al querer radicarse en Europa, algo que no terminó saliendo de la mejora manera.

“Pensé que lo tenía todo. Pensé que estaba en la cima del mundo, que podía hacer lo que quisiera. Pero nada más cambió. Decidí ir a Europa para intentar ganarme la vida. Las cosas no salieron como lo había planeado. Hubo algunos problemas en Europa con las visas y esas cosas, no tuve la oportunidad de quedarme allí”, señaló en una entrevista a la ATP.

Ya en Argentina fue que tomó otra gran decisión para su carrera. El argentino decidió irse a Estados Unidos para poder estudiar y jugar tenis a nivel universitario, llegando al ASA College Miami donde rápidamente comenzó a competir. Un año y medio después, Gómez se transfirió a otra universidad para jugar a nivel universitario, siendo la Universidad de Louisville la escogida, donde además, comenzó a estudiar administración deportiva.

De regreso a la actividad

Su carrera tuvo un importante parón entre 2014 y 2020, donde Federico Gómez terminó sus estudios y dejó de lado ese sueño de ser tenista, convirtiéndose en entrenador. En un momento de su vida, luego de dos años de dedicarse a ser entrenador, el argentino tenía deseos de volver a la actividad pero tenía una gran limitante: el tiempo. No practicaba lo suficiente y su carrera estaba más enfocada en ser entrenador, pasando casi once horas lanzando pelotas mientras empuñaba su raqueta con agarre continental.

“Me iba bien, trabajaba, era feliz. Tenía un sitio donde quedarme. Tenía un coche. Todo iba bien. Pero faltaba algo más”, afirmaba Gómez en su momento a ATP, en sus deseos de regresar al circuito a competir al más alto nivel.

Sin embargo, un amigo fue el que lo motivó a regresar mientras lo veía practicar, instándolo a que volviera y que podía entrenar después, que para eso aún había tiempo. “Estaba tratando de mantenerme saludable simplemente haciendo ejercicio. Pero tenis, no, no estaba haciendo nada. No creo que haya pegado un revés a dos manos en dos años. Solo estaba haciendo ejercicio por la mañana o por la tarde. Realmente no tenía tiempo y también estaba un poco desconectado de toda la mentalidad del Tour”, declaró.

Su año de consagración y el verdugo de un chileno

2024 fue el gran año para Federico Gómez, quien tras cuatro años de haber regresado a la actividad vivió su mejor momento como profesional hasta el momento. En ese año pudo consagrarse con tres títulos challengers: en Milán, Trieste y Guayaquil.

En Milán, el argentino batalló desde la ronda de 32, venciendo al local Federico Arnaboldi, Nikolas Sánchez Izquierdo, Vilius Gaubas, Samuel Vincent, y en la final venció al rumano Filip Jianu en dos sets 6-3 y 6-4, quedándose con el primer título del año.

Su segundo título vino en julio de ese año, en el Challenger de Trieste, donde venció en la final al chileno Tomás Barrios en dos sets 6-1 y 6-2. Con este resultado, el argentino daba un gran salto en el ranking ATP, subiendo al puesto número 163 del ranking, el mejor de su carrera.

Su tercer título llegó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde nuevamente venció a Tomás Barrios en la final, obteniendo un resultado favorable por 6-1 y 6-4, obteniendo su tercer título en el año, consolidándose en el circuito, logrando un nuevo ascenso al lugar 135º del ranking.

Su primer Grand Slam

A principios de 2025, el argentino dijo presente en el primer Grand Slam del año en Australia, donde cayó eliminado en la primera ronda de la qualy ante el brasileño João Fonseca por 6-4 y 6-0, culminando rápidamente su primera travesía entre los cuatro torneos más importantes del año.

En esta temporada también logró su mejor clasificación en lo que lleva de carrera, logrando instalarse entre los 133 mejores tenistas del mundo, pero que detrás de eso venía tratando con un complejo momento personal que no le permitió disfrutar del gran año profesional que consiguió.

*El Ministerio de Salud tiene a disposición el fono Salud Responde: 600 360 7777 opción 2; y en situaciones de crisis de salud mental puedes llamar a la Línea de Prevención del Suicidio *4141.