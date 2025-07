La alegría de Nicolás Jarry tras su nuevo triunfo en Wimbledon: “Quería empezar más sólido que en el primer partido”.

La buena racha de Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) sigue firme en el césped de Wimbledon. El tenista chileno volvió a demostrar su gran nivel y venció con autoridad al estadounidense Learner Tien (62°) por parciales de 6-2, 6-2 y 6-3, avanzando a la tercera ronda del tradicional Grand Slam británico. La victoria no solo lo instala en una nueva fase del torneo, sino que confirma que su reciente triunfo frente a Holger Rune (8°) no fue una casualidad.

Desde el inicio del partido, el Príncipe mostró seguridad. Fue marcando diferencias desde el primer game. En ningún momento se le vio titubeante. Aprovechó sus oportunidades para marcar distancia rápidamente.

Tras la sólida victoria, el chileno se mostró conforme con lo mostrado sobre el césped londinense. “Fue un partido muy sólido, muy ordenado desde principio a fin. Tenía como objetivo empezar mucho más firme que el primer partido y así lo hice”, comentó.

Jarry ya está en tercera ronda en Wimbledon.

En esa línea, destacó no haber bajado su nivel en ningún momento. Para Jarry, la clave estuvo en la constancia. “Estoy muy contento con cómo me mantuve firme en los inicios del segundo set, cuando ese juego fue muy apretado y tuve muchas chances. No bajé los brazos en ningún minuto, lo cual me dio una ventaja emocional grande para el resto del set”, señaló.

El tercer set siguió en la misma línea. El chileno mantuvo la concentración y no dio espacio a errores. “Después del tercero había que seguir haciendo las mismas cosas, porque empecé a hacer cambios y tenía que mantenerme muy ordenado, lo cual hice hasta que llegó el break”, explicó, detallando su enfoque mental y táctico.

Finalmente, el actual número cuatro de Chile aseguró que el nivel exhibido ante Tien ha sido de lo mejor que ha mostrado en los últimos meses. “Saqué muy bien durante todo el partido, que siempre es muy importante para no darle chances al rival y mantenerme arriba en el marcador. Muy contento por todo el partido en general y por seguir subiendo, jugando a un alto nivel”, cerró.

Ahora, Jarry enfrentará al brasileño Joao Fonseca (54°), quien viene de vencer a Jenson Brooksby (101°) por parciales de 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4.