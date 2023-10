El “daño de Guardiola”: la sorpresiva teoría de Marcelo Bielsa que da la vuelta al mundo

Este jueves 12 de octubre se vivirá en Sudamérica el inicio de una nueva fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En este contexto, el ahora técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, habló con los medios para referirse a los próximos choques de la Celeste contra Colombia y Brasil.

En la oportunidad también aprovechó de dejar un sorpresivo análisis en relación al “daño” que Josep Guardiola le ha hecho al fútbol mundial por su propuesta técnica que han intentado implementar más adiestradores.

“Que un equipo suene bien con poco ensayo es una fantasía. Hay un camino que es para que un equipo funcione más o menos bien sin ensayar, es mucho más fácil la especulación. ¿Usted vio los partidos de los equipos que juegan contra... Ahora hay una cosa muy común que es cómo juega alguien que se siente peor contra alguien que se siente mejor. Yo lo llamo el ‘daño de Guardiola’. Guardiola lo que logró no es que se imitara su fantasía inigualable para la construcción del juego, sino lo que logró es que 11 jugadores se opusieran a su equipo en un terreno que mide 30 metros de profundidad”, comenzó relatando en la conferencia de prensa.

A continuación agregó: “¿Qué consiguió? Que le cueste ganar un poco más los partidos, pero los sigue ganando y sigue obteniendo los triunfos que tiene. Además hay una fantasía que utilizamos los mediocres, donde me incluyo, que es decir que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos que es ver un equipo de Guardiola”.

“Pero eso tampoco es cierto, porque Guardiola tiene muchos imitadores que sin jugadores han conseguido expresiones futbolísticas muy valiosas. Y a su vez, hay muchos entrenadores con jugadores iguales o mejores que Guardiola que no han construido una expresión tan digna de ser vista como ha hecho él. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en este proceso o desarrollo del proyecto de Uruguay no hay cabida para las excusas, porque ninguna excusa te exime del reclamo justo vinculado con la obtención del resultado. Y que tampoco hay tiempo para el desarrollo y consolidación de una idea. Eso para mí no es un obstáculo”, finalizó Bielsa sobre el tema.

El desafío de las Eliminatorias

En cuanto al trabajo que ha estado desarrollando Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay de cara a los enfrentamientos contra Colombia y Brasil, sostuvo que “las dificultades que vamos a encontrar contra Colombia son las mismas que encontramos contra Ecuador. Vamos a protagonizar, a jugar en campo rival y no vamos a especular. Lo que se constituye en un problema es importante aprender a resolverlo”.

“Desde mi punto de vista Uruguay es un equipo que tiene grandes aportes en dinámica, movilidad, ritmo. A partir del movimiento tiene jugadores muy aptos técnicamente para protagonizar y ganar partidos. El juego contra Ecuador el rendimiento físico fue un 30 por ciento más bajo”, sumó.

Pensando en Brasil valoró la calidad de los futbolistas uruguayos para enfrentar a la verdeamarela. “Creo que la mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los jugadores brasileños. Hay cinco o seis jugadores uruguayos que pueden competir con cinco o seis jugadores brasileños y que según quien los evalúe dirán este es mejor o peor. No hay unanimidad de que los jugadores uruguayos son peores que los brasileños. Y si la mitad del equipo son discutibles, entonces hay mucho espacio para la ilusión. Si me pregunta cuál es mi ilusión, yo sueño que ganemos en Colombia y que podamos ser mejores que Brasil. Esa es mi ilusión. Creo que para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar”, concluyó Marcelo Bielsa.