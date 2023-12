Con una lista de técnicos: Pablo Milad viaja a Buenos Aires a entrevistar a los candidatos para la Roja

La Roja está cada vez más cerca de encontrar al reemplazo definitivo de Eduardo Berizzo. Después de la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 el Toto decidió dar un paso al costado debido a la racha de malos resultados que arrastraba al mando de la Selección. Así, Nicolás Córdova debió afrontar el último duelo de 2023 contra Ecuador. Al mismo tiempo, la ANFP comenzaba a buscar alternativas.

Este proceso ya está bastante avanzado. De momento la lista de opciones ya se va decantando en unos cuantos nombres que deberán ser presentados por la comisión liderada por Rodrigo Robles, el gerente de selecciones, al directorio que comanda Pablo Milad.

De hecho, el curicano viajó este jueves a Buenos Aires con el fin de entrevistar a los postulantes al banco de la Roja. Allí se reunirá con Rodrigo Robles, el gerente de selecciones que lleva varios días conversando con los candidatos, para realizar una evaluación conjunta de los candidatos.

La idea es conseguir que el nuevo DT sea presentado con la mayor antelación posible para que comience desde ya con los preparativos para 2024. Así, los más optimistas pretenden que la nueva contratación pueda estar viendo el Preolímpico Sub 23 de Venezuela que se jugará a fines de enero en Venezuela y que estará bajo el alero de Nicolás Córdova. De no ser así, la meta es que pueda estar a mediados de febrero para así llegar con días suficientes para preparar la fecha FIFA de marzo.

“El proceso se ha mantenido en el formato y plazos estipulados por la gerencia de selecciones, y será a partir de los primeros días del mes de enero que se comenzará a tomar contacto con los principales candidatos que se han informado al directorio de la Federación. El objetivo es que este nuevo cuerpo técnico llegue con el tiempo adecuado, para que dirija en la fecha FIFA de marzo de 2024″, explican desde la ANFP.

Las citas de Milad

El trabajo de Rodrigo Robles, con la colaboración activa del Departamento de ID, Scouting y Análisis de la Roja dirigido por Marko Biskupovic, ha centrado su interés en Ricardo Gareca. El nombre del argentino ha causado un gran apoyo por parte de los hinchas de la Roja, pues han valorado lo que pudo hacer al mando de la selección de Perú hace algunos años.

Desde su llegada en 2015 al banco de los incaicos, Gareca consiguió el tercer lugar en la Copa América de 2015 y el segundo lugar en la versión de 2019. Además, lideró una gran campaña camino a Rusia 2018.

Si bien los diálogos con el Tigre están avanzados, estos no se han cerrado. De hecho, con el estratega hubo una reunión presencial durante los últimos días, donde reconoció su interés por tomar las riendas del Equipo de Todos, tal como lo había señalado semanas antes. “Me interesa Chile para trabajar en algún momento. Tenemos montado algo para la Selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la Selección”.

Claro que uno de los grandes asuntos a tratar es el aspecto económico. Este punto es uno de los que genera temor en la ANFP ya que en Perú recibía cerca de US$ 4,3 millones cada 12 meses. En Quilín tienen resuelto el presupuesto para tentar al DT bordea los US$ 2,5 millones anuales para él y su cuerpo técnico. Ese es el tope disponible en la entidad que rige al fútbol chileno para fichar a un cuerpo técnico. El presupuesto disponible para el nuevo cuerpo técnico será parecido al que se destinaba a Berizzo y su staff: US$ 2,3 millones anuales.

Otro de los nombres fuertes para tomar a la Roja es la de José Néstor Pékerman. El argentino de 74 años tiene un amplio recorrido a cargo de conjuntos nacionales. Estuvo al mando de Argentina, llevándola a Alemania 2006 y alcanzó la final de la Copa Confederaciones de 2005.

Luego, con Colombia, logró la clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, llegando en ambos casos hasta los octavos de final. Su última selección fue la de Venezuela donde solo alcanzó a estar unos meses por diferencias con la dirigencia de la Vinotinto.

También han sido contactados Luis Zubeldía, quien ha aparecido también en el radar de Colo Colo, Guillermo Barros Schelotto, Juan Pablo Vojvoda, Diego Alonso, quien tomó el mando de la selección de Uruguay durante 2022.