“Es aberrante”: la defensa de Ximena Restrepo contrataca tras las sanciones recibidas por el escándalo del atletismo en Santiago 2023

La investigación en contra de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo está lejos de acabar. Pese a que el Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile dictó una primera sentencia en torno a la polémica del atletismo en Santiago 2023, diferentes aristas mantienen el caso aún abierto. De momento, la madre de Martina Weil recibió una carta de amonestación y deberá ofrecer disculpas públicas. Por su parte, el técnico no podrá incorporarse a ninguna delegación por una temporada. Eso sí, la defensa de ambos solicitó una apelación ante el organismo y un recurso de no innovar al Comité Nacional Nacional de Arbitraje Deportivo. Este último ya fue aceptado.

Aquellas determinaciones son confirmadas a El Deportivo por el abogado Carlos Castro, quien representa a Restrepo y Gajardo en el proceso. El letrado detalla las diferentes situaciones que lo llevaron a fundamentar la orden de no innovar al Comité de Arbitraje, apuntando principalmente a que no se respetó el debido proceso. Pone como ejemplo que, en el caso de la vicepresidenta de World Athletics, los antecedentes de la investigación fueron entregados con posterioridad al fallo.

Esta solicitud de no innovar (paralizar los efectos de la investigación y su resolución recurrida), ya fue aceptada por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, quienes ahora deberán recopilar los antecedentes del proceso para ver si se cometieron irregularidades. Mientras eso suceda, la sentencia recibida por Restrepo y Gajardo no tendrá efecto.

“Nuestro recurso establece que acá no se ha cumplido, principalmente, el debido proceso, toda vez que a mis representados no les dio acceso a la investigación, no se les formularon cargos que ellos pudiesen contestar, no se hizo un audiencia de prueba”, señala de entrada el abogado defensor a La Tercera.

El jurista advierte de supuestas irregularidades en la investigación contra Ximena Restrepo, quien fue acusada de irrumpir en la pista de calentamiento de Santiago 2023 e insultar a los entrenadores nacionales que decidieron apoyar y reintegrar a las velocistas Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes minutos antes habían sido sacadas de la posta 4x400 femenina por decisión del entrenador Gajardo.

“Lo más aberrante es que no se recibió prueba de defensa y que por lo menos, respecto de Ximena Restrepo, los antecedentes de la investigación, parte de ellos, solo me fueron entregados como abogado defensor con posterioridad a la dictación del fallo, con lo cual uno puede suponer que es un poquito extraño”, apunta.

Carlos Castro asegura que la Federación Atlética de Chile (FEDACHI) carece de autoridad para sancionar a la exatleta colombiana. “En el caso de Ximena Restrepo el tribunal es incompetente, porque la corporación Santiago 2023 tiene una orgánica en la cual tiene responsable institucional. También tiene tribunal para el juzgamiento de las situaciones ocurridas respecto de los dirigentes durante los Juegos Panamericanos”, sostiene.

Esa declaración apunta a los roles de Restrepo dentro del atletismo nacional e internacional. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 actualmente ocupa tres cargos: es vicepresidenta de World Athletics (antiguamente Federación Internacional de Atletismo), gerenta de Deportes de la Corporación Santiago 2023 y directiva de la rama de atletismo del Club Deportivo Universidad Católica. Es por esta última función que FEDACHI busca sancionar, pero desde su defensa dicen que ese no era su rol durante las situaciones vividas el 6 de noviembre en el Estadio Nacional.

“Ellos, ante esa alegación, dicen que ella es dirigente de Universidad Católica, pero no es en el ejercicio de ese cargo que se producen estos hechos, porque hay un principio que se denomina de especialidad y, evidentemente, ella actúa en su calidad de gerenta de Deportes de la corporación”, subraya el defensor.

Otros de los puntos que manifiesta tiene que ver con determinaciones que, según él, van en contra de la Ley del Deporte. “El fallo habla de que se puede presentar una apelación ante una asamblea extraordinaria de la Federación, lo cual es contrario a la Ley del Deporte y sus modificaciones, más aún cuando supuestamente estamos hablando de infracción al Decreto 22... No tiene ningún asidero eso, porque los directorios no pueden modificar resoluciones dictadas por tribunales en lo deportivo. Eso es absolutamente fuera de lugar″, agrega.

Eso sí, los problemas no solo están relacionados a la decisión de no innovar, ya que la defensa también manifiesta que se le negó la apelación de la sentencia de manera injusta. El 28 de noviembre el Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile determinó que Restrepo debía pedir disculpas públicas y recibir una carta de amonestación, mientras que Marcelo Gajardo quedaría inhabilitado por un año, sin posibilidad de integrar delegaciones nacionales.

“El Comité de Ética de la Federación, en una resolución bastante extraña, dijo que el plazo se encontraba vencido el día viernes 9 de este mes, fecha que estamos claros que no existe, porque el último viernes fue 8 y feriado. Los propios estatutos de la federación señalan que los plazos se cuentan de días hábiles. Por lo tanto, el recurso que fue interpuesto el día de antes de ayer (lunes 11 de diciembre) está absolutamente dentro del plazo, porque fue notificado a ambos el día 28 de noviembre”, expone Castro.

Esta situación deja en vilo lo determinado por la Federación Atlética de Chile. La investigación interna que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo debe llevar a cabo puede dejar sin efecto las sanciones e incluso solicitar un nuevo proceso, con nuevas garantías, en donde ellos se transformen en el ente que sancione. Desde la defensa de Restrepo y Gajardo se muestran convencidos de que existen las pruebas suficientes para comprobar que existieron irregularidades en el proceso.

Las acusaciones

El 4 de noviembre de 2023 Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y Poulette Cardoch debían participar de la posta 4x400 femenina en Santiago 2023. Eran las cuatro mejores marcas del año en la categoría y aparecían como las titulares para la competencia continental.

Las tres primeras aparecieron sobre la pista del Estadio Nacional y compitieron. Sin embargo, Cardoch no lo hizo, pero dos días después contó su versión. “El entrenador del relevo (Marcelo Gajardo), sin avisar nada, y solo dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas... No se me dio ninguna razón de peso concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento”, contó en redes sociales.

La atleta Berdine Castillo en Santiago 2023. (Foto: Agencia UNO)

La atleta de Rengo incluso fue más allá y reveló que tras enterarse del veto acudió a las autoridades de la Federación. Ellos solicitaron a Gajardo que diera pie atrás en su decisión, pero el entrenador no aceptó y fue relevado de su cargo. Ahí es donde viene la parte más grave de la acusación: “Cuando a Berdine y a mí se nos reintegró al equipo, llegó al equipo gente externa a presionar e insultar al jefe de velocidad, al encargado técnico y a otros entrenadores que habían solidarizado con nosotras”, expuso.

Esta situación fue respaldada por su compañera Berdine Castillo, quien también utilizó las redes sociales para contar su versión de los hechos. “Comenzaron a llegar a la pista personas externas al equipo nacional, en especial familiares de otras integrantes del relevo, quienes gritaban e insultaban al equipo técnico de la federación y a otros entrenadores/as que habían solidarizado con nosotras. En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”, expuso.

Fue justo en ese tramo que la exatleta olímpica, madre de Martina Weil, fue mencionada. “Entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo, quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4x400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, denunció.

La gravedad de las acusaciones y el revuelo mediático que generaron causaron gran estrago en el deporte chileno. Fue un golpe para el espíritu que se había gestado en los Juegos y el cual terminó iniciando la investigación hoy cuestionada.