¿Cambia de Monumental?: River Plate inicia contactos para sacar de Colo Colo a Leonardo Gil

Leonardo Gil está en Iquique, alistándose para disputar la final de la Copa Chile, que jugarán Colo Colo y Magallanes. Su nombre, sin embargo, genera más ruido en Argentina, donde apuntan que el volante del Cacique está cerca de protagonizar el principal movimiento de su carrera: River Plate, uno de los equipos más importantes del país transandino, está decidido a ficharle. Lo haría por expresa petición del técnico, Martín Demichelis.

Según informa radio Continental, los acercamientos con el volante son concretos. Los Millonarios ya le comunicaron al volante el interés por reclutarle. De producirse la operación, sería el retorno de Gil al fútbol argentino, del que salió en la temporada 2019-20, después de defender a Rosario Central. Antes había jugado en CAI, Olimpo de Bahía Blanca, Estudiantes de la Plata y Talleres de Córdoba. Previo a vincularse al Cacique, estuvo en Al Ittihad, de Arabia Saudita, y en Vasco da Gama, de Brasil.

Le queda contrato

La oportunidad para Gil parece imperdible. A los 32 años, llegar a la escuadra de la banda sangre lo reposicionaría en el siempre exigente fútbol transandino. Sin embargo, la operación dependerá de la voluntad de Colo Colo: el mediocampista tiene contrato con los albos hasta fines de 2024, por lo que necesariamente deberá mediar un acuerdo económico con el Cacique. El jugador, según informa el medio de comunicación, planteó que la posibilidad le seduce.

Leonardo Gil celebra el gol que le marcó a Audax Italiano (Foto: Agenciauno)

Las relaciones institucionales entre ambos clubes son las mejores. De hecho, el año pasado se produjo una cuantiosa operación: el traspaso de Pablo Solari, en una transacción que bordeó los US$ 5 millones, aunque los albos recibieron US$ 3,2 millones por el 60 por ciento del pase del Pibe que accedieron a vender. La fracción restante les da la opción de recibir utilidades en una operación futura. En el caso de Gil, por la edad del mediocampista, el modelo de negocio puede ser distinto. Según Transfermarkt, su última valoración bordea los US$ 1,5 millones.

Desde que llegó a Colo Colo, Gil ha disputado 111 encuentros. Ha marcado 19 goles y ha aportado 22 asistencias. En Macul celebró los títulos del Campeonato Nacional en 2022, la Supercopa de la misma temporada y la Copa Chile de 2021, a lo que puede agregar la de la versión actual, que el equipo popular define ante Magallanes.

En su paso por los albos, el volante ha despertado sensaciones encontradas entre los hinchas, aunque ha tenido que afrontar un cambio fundamental en su función en el campo de juego: Gustavo Quinteros lo sacó de la línea de volantes de contención para transformarle en el virtual enlace con los delanteros. El Colo ha reconocido que la posición no le resulta plenamente cómoda.