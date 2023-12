“En algún momento esto se va a acabar”: la potente reflexión de Matías Fernández dirigida a sus compañeros de profesión

Este lunes se llevó a cabo la Gala del Fútbol Chileno donde el exfutbolista Matías Fernández recibió el premio Leyenda dada a su trayectoria como futbolista profesional a nivel de clubes, así como también representando a Chile junto a la Roja.

El volante quien ganó la Copa América de 2015 se mostró bastante emocionado durante la entrega del estímulo, escuchando algunos mensajes de ex compañeros como Rodrigo Meléndez, Gonzalo Fierro, Miguel Pinto, Jorge Valdivia y Mark González, así como figuras de otros deportes como Fernando González.

Tras recibir el premio de las manos del ministro del Deporte Jaime Pizarro, Fernández aprovechó la oportunidad para compartir una potente reflexión.

“Me gustaría dejarle un mensaje a todos los jugadores. Una frase que me dijo un entrenador hace mucho y que me ha ayudado mucho en mi carrera, en ser profesional. Nos dijo una vez que lo importante no es tener ganas de ganar, todo el mundo tiene ganas de ganar. Lo que va a marcar la diferencia realmente en nuestra carrera es tener ganas de prepararse para ganar, ahí está la clave. Así que los animo a tener ganas de prepararse para ganar, ahí está la clave. Ser perseverantes, más profesionales”, lanzó.

“El fútbol es temporal. Para ser victoriosos en nuestras vidas, para ser victoriosos como padres, como hijos, debemos poner a Dios primero. O sino esa victoria será solo deportiva y en algún momento se va a acabar. Mi carrera se acabó. Los invito a que todos sean profesionales”, cerró quien fuese el mejor jugador de América.

Apoyo al retiro

Hace algunos días Matías Fernández también fue reconocido por el Sifup, entidad gremial que es presidida por Gamadiel García. Matigol fue uno de los beneficiados del Fondo de Retiro, un beneficio que reciben los jugadores que dejan la actividad como retribución a sus trayectorias profesionales.

Este aporte es proporcional a la cantidad de años que el beneficiario actuó como profesional en el fútbol. El cálculo se realiza desde la suscripción del primer contrato profesional. La información debe ser debidamente acreditada. Para hacerlo efectivo, los socios deben comunicar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de su calidad de potenciales beneficiarios la fecha en que harán efectiva su renuncia o cesarán en sus funciones como futbolistas profesionales.

“Estamos preocupados por el futuro de los futbolistas. La entrega de este fondo va acompañada con programas de educación que también les otorgamos, para que estén preparados para cuando finalicen sus carreras”, declaró García en la ocasión.

En esta oportunidad la lista incluyó a otros insignes compañeros de generación como Luis Jiménez, Felipe Seymor, José Pedro Fuenzalida, José Rojas, Matías Fernández, Arturo Sanhueza y Jaime Valdés.

En el listado también aparecen Fredy Munizaga, Gerson Martínez, Isaías Peralta, Jorge Ampuero, Matías Rubio, Michael Lepe, Roberto Reyes, Enzo Ruiz, Frank Fernández, Eric Godoy, Fernando Saavedra, José Luis Muñoz, Lucas Simón, Gabriel Sandoval, Cristián Rojas, Diego Silva, Martín Cortés y Miguel Jiménez.

Si bien la entrega de este beneficio fue criticado por Reinaldo Navia, Matías Fernández salió en defensa del Sifup. “Quería agradecer al Sifup por el Fondo de Retiro, ya que es algo importante cuando uno deja de jugar, cuando termina su carrera, para comenzar una nueva etapa”, partió diciendo el calerano en un video puesto en la cuenta oficial de la entidad gremial.

“Es muy importante para nosotros, para los jugadores”, reforzó el exvolante que en 2006 se consagró como el Mejor Futbolista de América.