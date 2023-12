Matías Fernández se desmarca de Reinaldo Navia y defiende el Fondo de Retiro del Sifup

Matías Fernández es un hombre de pocas palabras. Durante su carrera, obtener alguna referencia suya era prácticamente una proeza. El paso de los años le fue dando más soltura y fortaleciendo su oratoria. De hecho, después del partido de despedida en el que reunió a grandes figuras del fútbol chileno e internacional en el estadio Monumental, sorprendió con un extenso y emotivo discurso.

Ahora, Matigol nuevamente saca la voz. Lo hace para agradecer y defender el Fondo de Retiro. El beneficio que entrega el Sifup a los futbolistas que dejan la actividad ha estado bajo fuertes cuestionamientos. El último fue el que expresó el exdelantero Reinaldo Navia. “He buscado a Gamadiel García para hablar y se ha hecho el hueón. Le dan dinero a los futbolistas que se van retirando. Si tienen 11 años de carrera les dan cierta cantidad de carrera y de ahí para adelante. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado a las generaciones pasadas”, expresó el porteño, a través de su cuenta en Instagram.

La respuesta

Fernández habló en la misma plataforma, pero en la cuenta del Sifup. Ahí expresó su gratitud por la iniciativa. “Quería agradecer al Sifup por el Fondo de Retiro, ya que es algo importante cuando uno deja de jugar, cuando termina su carrera, para comenzar una nueva etapa”, parte diciendo el calerano.

“Es muy importante para nosotros, para los jugadores”, refuerza el exvolante, quien en 2006 se consagró como el Mejor Futbolista de América, en el marco de la campaña que llevó a Colo Colo a disputar la final de la Copa Sudamericana, en la que fue el gran protagonista. Fernández termina agradeciendo sentidamente el beneficio.

Fernández fue uno de los beneficiados con el bono en esta oportunidad. Además, lo recibieron insignes representantes de su generación, como Felipe Seymour, José Pedro Fuenzalida, José Rojas, Arturo Sanhueza y Jaime Valdés.

En el listado también aparecieron Fredy Munizaga, Gerson Martínez, Isaías Peralta, Jorge Ampuero, Matías Rubio, Michael Lepe, Roberto Reyes, Enzo Ruiz, Frank Fernández, Eric Godoy, Fernando Saavedra, José Luis Muñoz, Lucas Simón, Gabriel Sandoval, Cristián Rojas, Diego Silva, Martín Cortés y Miguel Jiménez.

“Estamos preocupados por el futuro de los futbolistas. La entrega de este fondo va acompañada con programas de educación que también les otorgamos, para que estén preparados para cuando finalicen sus carreras”, declaró García en el acto.

Las declaraciones de Navia se suman a las aprensiones que había manifestado, en su momento, el ex arquero Marcelo León, quien llegó a emplazar a Miguel Aceval en el marco de un partido amistoso disputado en el sur.