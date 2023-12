“Nos hace dudar del proceso”: Comisión de Ética explota contra la de Arbitraje por la orden de no innovar en el fallo de Ximena Restrepo

Lejos de solucionarse está el proceso que involucra a Ximena Restrepo después de que las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaran ser vetadas de la 4x400. Y de hecho, la velocista nacida en Haití apuntó directamente contra la madre de Martina Weil, a quien denunció por proferir diversos insultos.

En las últimas horas, la gerenta de Deportes de Santiago 2023 fue sancionada con una amonestación por escrito y la solicitud de disculpas públicas. No obstante, Carlos Castro, abogado defensor de la colombiana nacionalizada chilena, logró frenar la ejecución de la sentencia con una orden de no innovar interpuesta ante la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo.

La movida generó indignación en la Comisión de Ética de la Fedachi, que lanzó un duro comunicado cuestionando la actuación del jurista.

“Esta comisión ha trabajado bajo total responsabilidad de los hechos denunciados, testimonios y declaraciones que relataron las malas prácticas del día del relevo 4x400 damas de los Juegos Panamericanos 2023. No podemos dejar pasar la ‘orden de no innovar’ que se envió por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) el martes 12 de diciembre, ente contralor de nosotros y al cual respetamos”, comienza señalando la misiva firmada por su presidenta Lorena Martínez y por el secretario Francisco Leyton.

Suspicacias

“Sin embargo, debemos aclarar que a ellos se les entregó toda la información el día 16 de noviembre 2023, con testimonios anónimos, privados y en todo lo que respecta, sin ninguna respuesta resolutiva por parte de CNAD, hasta el día 12 de diciembre de 2023 a las 16:41. Esto en respuesta a un correo enviado el 11 de diciembre del 2023, a las 16:28, del abogado defensor quien es expresidente de CNAD solicitando este fallo, situación que nos llama la atención y nos hace dudar del proceso”, agrega, con dureza.

En ese contexto, la entidad justifica sus dudas afirmando que “esta comisión disciplinaria esperó un ‘acuse de recibo’, el cual fue solicitado de manera directa después de dos semanas al secretario relator, dado que nunca llego una respuesta directa resolutiva a esta comisión, la que será solicitada nuevamente al CNAD”.

Finalmente, cierra, con una declaración de principios: “Seguiremos defendiendo las buenas prácticas ajustadas a la ética deportiva y apoyando en este caso a los deportistas y a las personas relacionadas a todo el ámbito deportivo que fueron afectadas sin importar la clase social, ni rango deportivo, ni raza”.

En tanto, la Fedachi, minutos después emitió una declaración de cuatro puntos, en la que señala que “la Federación respeta y acoge la decisión del CNAD, por lo que se mantiene a la espera de nuevos antecedentes que permitan esclarecer los hechos y sancionar debidamente a quienes resulten responsables y resarcir de la mejor manera a los afectados”.

La respuesta de Castro

Previamente Carlos Castro ofreció una entrevista a El Deportivo, en la que afirma que no se respetó a su defendida. “Nuestro recurso establece que acá no se ha cumplido, principalmente, el debido proceso, toda vez que a mis representados no les dio acceso a la investigación, no se les formularon cargos que ellos pudiesen contestar, no se hizo un audiencia de prueba”, expresó.

“Lo más aberrante es que no se recibió prueba de defensa y que por lo menos, respecto de Ximena Restrepo, los antecedentes de la investigación, parte de ellos, solo me fueron entregados como abogado defensor con posterioridad a la dictación del fallo, con lo cual uno puede suponer que es un poquito extraño”, acusó.