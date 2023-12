Caszely barre con la salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo: “Tenía listo lo de Vélez”

En el área, Carlos Caszely era especialista en amagues. Con ellos, solía sacarse a los rivales de encima hasta terminar, habitualmente, sus jugadas en gol. En la vida, el Rey del Metro Cuadrado ha sido siempre mucho más directo. Sobran muestras para referirse a esa condición. Cuando tiene algo que decir, lo plantea sin eufemismos de por medio. Si no le temió a grandes defensores, menos lo intimida el efecto de alguna de sus opiniones.

El ídolo histórico de Colo Colo se lanza contra Gustavo Quinteros. Puntualmente, contra las circunstancias que rodearon su salida. Y específicamente contra su rápida llegada a Vélez Sarsfield, que se produjo pocos días después de que Blanco y Negro resolviera no renovarle el contrato.

El dardo

El Chino disparó con todo contra Quinteros. “Deberían hacerle una nota profunda, aunque es muy difícil que diga la verdad. No va a decir que tuvo que cambiar de empresario para venir a Colo Colo. Son muchos detalles que podría contar. Normalmente la gente habla cuando se va, pero no cuando está”, declaró en una entrevista a la radio Cooperativa.

Luego, apunto directamente a su rápida reinserción laboral. “Me parece muy raro que Quinteros haya firmado un contrato en Vélez Sarsfield en una semana. En Argentina son muy despelotados, casi tanto como nosotros. No creo que en una semana iban a llamarlo para firmar. Creo que lo tenía listo desde antes porque sabía que no iba a continuar ¿Apoyan o no a Camacho?”, planteó, en alusión a las acusaciones del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien acusó al entrenador de mantener vínculos con representantes.

Carlos Caszely, en una entrevista con La Tercera (Foto: Andrés Pérez)

“Voy a ser muy directo y honesto: no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño y ahí se empiezan a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, expuso el directivo a Dale Albo. El voto de la corporación en el directorio de Blanco y Negro fue determinante para que la concesionaria resolviera no extender el vínculo del DT.

Para Berizzo, también

La punzante postura de Caszely también alcanzó a la Selección. Puntualmente, al paso de Eduardo Berizzo por la banca de la Roja. “Hay que ser más directos en lo que hablamos, Berizzo no dejó nada. Cuando hablan de que le fue bien en los Panamericanos, es mentira. ¿Qué les fue bien? Fue vicecampeón contra Brasil que trajo 11 jugadores que venían de Copacabana, de la playa, Estados Unidos tenía chicos de 18 años, México estuvo con chicos de 17 a 19 años”, enfatizó en el mismo diálogo.

“Hay que ser más serios para hablar de estos temas. Él fue vicecampeón contra equipos que venían de vacaciones, equipos universitarios como el de Estados Unidos o el brasileño que era de la playa, de Copacabana. No nos engañemos, no dejó absolutamente nada”, insistió respecto de la consecución de la medalla de plata en Santiago 2023.

El análisis alcanzó para una proyección de la eventual gestión de Ricardo Gareca. “¿Qué queremos para la Selección?, un técnico como Gareca… OK, le fue bien en Perú, pero vamos a ver cómo toma el ritmo de los relevos de los jugadores chilenos, porque en Chile hay buenos jugadores de pelota, pero tienen que aprender a jugar fútbol”, cuestionó.