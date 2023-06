Carlos Caszely se pasa al pádel: “Para entretenerse, me parece muy bueno”

Carlos Caszely posa junto a un grupo de amigos en una cancha de pádel. Lo hace con una pala en la mano en la que se distingue un número 4. De inmediato, un usuario se fija en el detalle. “Carlitos, tiene que jugar con una raqueta con el 9, siempre”, le dice, cariñosamente. Gran parte de los posteos están llenos de afectos, aunque también hay algunos que bromean con el paso del Rey del Metro Cuadrado al deporte de moda por estos días.

El histórico goleador de Colo Colo y de la Selección desconoce los memes que circulan en la red social. El ‘hate’ que Edson Puch, otro de los futbolistas que se transformaron en cultores de la actividad, criticó con fuerza. Lo suyo va por otro lado: busca sentirse feliz y activo.

Entre amigos

“Practicando ando”. Esa fue la frase que utilizó Caszely en su cuenta en Instagram para dar a conocer su nueva afición. La respuesta de sus seguidores fue inmediata. “Unos compañeros del Físico (El departamento de Educación Física de la Universidad de Chile, donde se recibió como profesor) me han invitado a jugar. Hemos jugado varias veces”, explica a El Deportivo, dando cuenta del entusiasmo que le genera la actividad”. En la imagen que compartió se observa, de hecho, a Luis Rodoni, histórico preparador físico, que pasó por Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato y la Selección.

“Todo lo que sea deporte me gusta, lo pasamos bien”, sostiene, en relación al motivo que lo llevó a instalarse en un nuevo campo de juego, distinto al que lo instaló en la historia del fútbol chileno y mundial. Con la misma naturalidad con la que esquivaba rivales en poco espacio, lo que le valió su eterno apodo, ahora describe cómo se toma su nuevo desafío. “No es intenso, jugamos puros viejitos. Me regalaron una pala y la ropa y las zapatillas son las que uno usa. Nada especial”, sostiene respecto de la implementación con la que ya empieza a familiarizarse.

El boom y los memes

El ídolo albo se interioriza en estos días del fenómeno que se ha producido en torno al deporte que empieza a conocer y a disfrutar. “Ahora me estoy enterando de que mucha gente está jugando. Y me parece muy bien, porque es muy bueno que la gente practique deporte. Para entretenerse, me parece muy bueno”, sostiene.

También se refiere a la vinculación de exfutbolistas, como Jorge Valdivia, Carlos Carmona y Jean Beausejour, en la actividad. “A los que nos gusta el deporte, lo encontramos entretenido. Es al aire libre, además. Por eso lo practicamos”, enfatiza.

De lo que no se hace cargo es de las burlas que circulan en las redes sociales. “No tengo idea de los memes, no los he visto”, enfatiza. Y descarta una rivalidad entre padeleros y futboleros, como se sugiere en las mismas plataformas virtuales. “Somos un grupo de la universidad y somos todos futboleros. Me invitaron y me pareció una buena idea. Por eso estoy jugando”, insiste.

El nuevo desafío se lo toma con calma. Quiere, sobre todo, pasarlo bien. Sin embargo, como el gran competidor, inconscientemente lleva al dedillo el registro de los encuentros que ha disputado y los resultados que ha obtenido. ”Vamos a ver. He jugado cuatro veces. He ganado y he perdido. Como todos en el deporte”, sentencia.