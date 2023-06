Histórico boliviano repasa a Gustavo Costas, el nuevo DT de La Verde: “Sabía a lo que venía; no es justo ni ético hablar ese tipo de cosas”

El técnico de Bolivia Gustavo Costas, rival de Chile en el último amistoso antes de las eliminatorias, provocó un verdadero terremoto tras su diagnóstico de la selección altiplánica. “Las canchas son un desastre. ¿Cuántos delanteros en la actualidad son bolivianos en el fútbol local? El goleador es extranjero, no hay. ¿Los centrales? La mayoría”, dijo el argentino. Palabras que remecieron el ambiente futbolístico del adversario del equipo de Eduardo Berizzo. Así lo reconoce Miguel Ángel Rimba, histórico central la Verde, quien, en conversación con El Deportivo, reconoció la molestia de las palabras del DT transandino: “Hay canchas… Él sabe a lo que venía”. Asimismo, cree que una derrota ante la Roja no derivará en una salida del entrenador, a pesar de que es un amistoso “contra un país que alguna vez tuvimos con algunos problemas bélicos”.

¿Qué equipo de Bolivia se verá en este amistoso?

Encontramos una selección en un proceso de recambio futbolístico de parte del profesor Costas. Vimos el partido contra Ecuador en Estados Unidos y no sacamos muchas conclusiones positivas, pero el profesor debe tener claro a qué vino a Bolivia. Esperamos a encarar el partido con una gran responsabilidad. Tenemos que buscar un buen resultado, seguir mejorando, porque no está todo perdido, como manifestó el entrenador.

Usted lo dice por las críticas del DT Gustavo Costas, que no hay canchas ni jugadores en Bolivia…

Ha molestado a todos en la mayoría de los que clasificamos al Mundial en el ‘94. No es la manera de expresarse. Él sabía a lo que venía. Tenemos buenos jugadores. No es justo ni ético hablar ese tipo de cosas. Como decimos acá, es abrir el paraguas antes de que empiece a llover.

¿Ese es su parecer?

Yo tenía mucha estima del profesor, sabía de su trabajo en equipos, mas no en selecciones. Ahora solo queda apoyar a este cuerpo técnico hasta que pueda dar. En algunas cosas tiene razón Costa, en otras no. Dice que no tiene canchas y tiene un montón en todo el país. Es cierto que la mayoría de los delanteros, pero acá hay algunos que pueden manejar y que hagan una buena eliminatoria. La idea es no tirar la toalla todavía.

¿Y cómo se puede recomponer esa relación?

Tiene que conversar con los jugadores, comprometerlos con el país y con la selección para que den lo mejor de sí. Darle confianza a cada uno de ellos. Imagínese que el padre bote al hijo de la casa a la primera de cambio.

¿Los jugadores, quienes fueron aludidos, cuestionaron sus palabras?

No hemos escuchado nada de los convocados, pero hay molestia en los medios de comunicación. No ha gustado mucho, personalmente hablé con algunos compañeros y están dolidos por esta situación. Esperamos que todo salga bien en este encuentro, que sea un gran partido y que Bolivia siga mejorando. Se puede mejorar mucho todavía.

¿Y en la federación boliviana?

Es complicado, personalmente sé que hay molestia, tengo una muy buena relación con la federación y lo he escuchado. Las declaraciones no cayeron bien a nadie, estamos cerca de las eliminatorias y ojalá que de acá en adelante no ocurran más sucesos como este.

Miguel Rimba, histórico de la selección de Bolivia, le resta importancia al amistoso de la Verde contra Chile.

Hay descontento…

Ha caído mal, no estamos en la etapa principal y ya estamos poniendo excusas. Hay que obtener resultados y no creo que exista una decisión extrema.

¿Si pierde de manera abultada ante Chile, Costas se puede ir?

A ver, hay mucha molestia por sus críticas, pero no creo que el cargo del DT de Bolivia esté en juego contra Chile. Es muy corto el tiempo antes de las eliminatorias. Hay muchas cosas en juego, una rescisión de contrato tiene sus cláusulas. Hay que dar la cara, afrontar la situación, trabajar tres meses más. Chile siempre nos saca un poco más de ventaja, no podemos caer en la improvisación, porque eso nos lleva a los errores y las catástrofes.

¿Es un buen examen enfrentar a Chile?

Chile está como todos los equipos en Sudamérica, vive un recambio, preparándose para las eliminatorias. Chile tiene más recambio que nosotros, tiene más jugadores a quienes recurrir.

¿Cómo ve a Bolivia en estas eliminatorias?

Los primeros cinco o seis partidos son complicados. Tenemos que jugar contra Brasil de visitante, de local contra Argentina, con Paraguay de visita… Lo que tenemos que hacer es no perder de local, la fórmula es sencilla. Aprovechar nuestra ventaja.

¿Sirve este encuentro contra Chile?

No sé si sirve de mucho este partido, es algo de preparación para el cuerpo técnico, ver la mejor manera de jugar. Entender los recambios necesarios y buscar el equipo ideal.

¿Y cómo vio a Bolivia en la derrota ante Ecuador?

Un equipo bien parado, respetando posiciones, pero no hicimos daño al rival. Lamentablemente, el equipo no tuvo las opciones de llegar al arco. No alcanza con el buen posicionamiento, los jugadores tienen que soltarse más, el técnico debe darles más confianza. Esto es lo que tenemos y con ellos hay que afrontar el desafío.

Siempre tiene un gusto especial ganar a la Roja…

Es un partido más, contra un país que alguna vez tuvimos con algunos problemas bélicos, pero es solo un encuentro de fútbol. Esto es como un clásico y espero que ganemos mañana. Pero el triunfo le da mucha más soltura al equipo. Estos partidos tienen que servir, demostrar que hay posibilidades. Se tiene que arriesgar en esta clase de duelos, ver cuáles son las falencias y ver qué vamos a afrontar en estas eliminatorias.