Seguirá en Palestino hasta noviembre: Gustavo Costas es oficializado como nuevo DT de la selección de Bolivia

El actual entrenador de Palestino, Gustavo Costas, se convertirá en el nuevo entrenador de la selección boliviana. El estratega de 54 años asumirá el cargo en noviembre de este año, momento en el que finaliza su contrato con el equipo chileno.

El director técnico asumirá su primer desafío como seleccionador nacional, luego de dirigir en clubes de Argentina, Paraguay, Perú, Arabia Saudita, Ecuador, Colombia, México y Chile. El comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo eligió por unanimidad y se encargará de conducir a la Verde en las Eliminatorias al Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Quedó en primer lugar en las preferencias de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)”, señaló el medio boliviano El Deber.

Costas fue elegido por la FBF entre una serie de entrenadores con éxito latinoamericano. El actual estratega de Palestino fue elegido por sobre Jorge Almirón (exentrenador de Lanús) y Sergio Batista (exentrenador de la selección argentina), los dos nombres más potentes. No obstante, también fueron sondeados Hernán Gómez (exentrenador de la selección colombiana y ecuatoriana) y Miguel Ángel Portugal (exentrenador del Royal Pari).

Palabras de Costas

Costas se refirió a su llegada a la selección altiplánica en el diario Marcas e indicó que le gustaría volver a llevar a Bolivia a un Mundial. “Me siento halagado que se hayan fijado en mí, dirigir una selección te da mucho más prestigio, más de lo que te da un club, después las ganas y la ilusión de hacer un gran trabajo y poder llevar a Bolivia al Mundial después de tantos años”.

“Sé cómo está Bolivia, pero no me da miedo, al contrario, me da fuerza y entusiasmo. Confío en mi trabajo y sé que debemos trabajar en la formación, cosa que no tienes que hacer en otro seleccionado, pero es el trabajo de uno y sé dónde voy a ir. No voy a decir que falta esto o falta lo otro”, complementó.

En tanto, el presidente de la FBF, Fernando Costa, alabó al entrenador en conversación con CNN Radio. “Es una alegría para el fútbol boliviano haber logrado un acuerdo con Gustavo Costas. Hemos valorado toda su trayectoria, es un DT exitoso a nivel sudamericano. Ha dirigido clubes sin muchas estrellas y los ha llevado a campeón”.

Gustavo Costas asumirá como el nuevo entrenador de la selección boliviana.

Predominio argentino

La llegada de Costas al banco boliviano reafirma aún más el dominio de los entrenadores argentinos en las selecciones sudamericanas, pues solo Brasil (Tite), Uruguay (Diego Alonso) y Perú (Juan Reynoso) no tienen un estratega trasandino al mando de sus escuadras.

De esta forma, el exdefensor se suma a Eduardo Berizzo (Chile), Lionel Scaloni (Argentina), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay), Néstor Lorenzo (Colombia), José Néstor Pekerman (Venezuela) y Gustavo Alfaro (Ecuador), como los estrategas argentinos que dirigen en las Eliminatorias de la Conmebol.