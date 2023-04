“Es algo tonto, no entiendo por qué el hate al pádel”: la nueva pasión de Edson Puch, el campeón de América que ahora se luce con la pala

En el fútbol, Edson Puch se cansó de sumar títulos. El ahora ex delantero se retiró el año pasado, con la camiseta de Deportes Iquique. Con los Dragones Celestes no celebró coronas, pero sí lo hizo en otros clubes y en la Selección. En la historia del fútbol chileno quedó inscrito por haber contribuido decisivamente a la obtención de la Copa América Centenario, en 2016. También aparece en los registros de Universidad de Chile y Universidad Católica. En los azules contribuyó a ganar el Apertura de 2011 y en los cruzados cosechó una lista más larga de éxitos: las Supercopa de 2019, 2020 y 2021 y los títulos nacionales en los mismos años, ampliamente dominados por el equipo de Las Condes.

Después de colgar los botines, el nortino sigue celebrando. Lo hace en el pádel, un deporte que ha captado el interés de varios exfutbolistas. De sus más connotados compañeros de generación, Jorge Valdivia y Jean Beausejour, por citar a algunos que ya colgaron los botines, encontraron un incentivo para prolongar su vínculo con el deporte. Puch se hace un nuevo nombre. En Iquique y en Arica, por el momento, ya es una atracción en cada torneo en el que participa.

A full

El exdelantero se toma el desafío con total intensidad. Entrena a diario. Lo hace con el argentino Baltazar Borgonovo, a quien conoció hace tres meses y con quien conforma una poderosa dupla. “Entreno a diario con mi partner. Después de tantos años en el fútbol, viviendo día día la competencia ya queda como parte de uno. Entonces, acá sigo de la misma forma. A pesar de que no hay tanta gente mirando como en un estadio, dentro de la cancha hay presión. No quieres errar y te presionas”, reconoce a El Deportivo. Borgonovo da cuenta de la dedicación. “Por más que los deportes sean distintos, trae esa profesionalidad al nivel que sea de pádel. Me han contado que progresó muchísimo. Eso se debe a eso, a los años de profesionalismo. Cualquier disciplina que él haga la hará de la misma forma”, evalúa. También revela una anécdota que marca la relación. “He ido a la casa, me mostró camisetas y fotos con Maradona. Quedé shockeado”, dice el cordobés respecto del momento en que se enteró de que su dupla había sido dirigida por el Diez en Emiratos Árabes Unidos.

Puch y su compañero, Baltazar Borgonovo.

Puch se siente plenamente identificado con su actual actividad, al punto de que, puesto en una disyuntiva que parece crucial, no duda. “Si a a la misma hora están transmitiendo un partido de Juan Lebrón y un clásico del fútbol chileno, veo a Lebrón. La verdad, nunca me gustó ver fútbol. Solo me gustaba jugar. Así que Lebrón, 100 por ciento”, asegura.

También les responde a quienes cuestionan el juego, que cada día suma más adeptos y cultores. “Es algo tonto. Aún no entiendo por qué el hate al pádel”, sostiene.

Un torneo de estrellas

La relación entre Puch y el pádel comenzó hace dos años. Ver un par de partidos le entusiasmó para dar el paso siguiente. Hoy, no se imagina sin la pala en la mano. “Había visto algunos partidos pero no le había dado más importancia hasta que lo jugué. Es muy entretenido, hay que tener mucha habilidad y reacción, trabajar mucho los puntos. Yo jugaba tenis también”, explica.

El exdelantero está al tanto de que el interés por la disciplina abarca a varios futbolistas. Activos y retirados. De ahí que por su cabeza cruza una interesante idea. “Ojalá que algún día podamos jugar algún partido en contra. Sería bueno hacer un torneo. Algo con jugadores activos y retirados. Sería entretenido”, sostiene.

También refleja el impacto que ha provocado su presencia en los torneos. “La gente de Iquique está muy motivada con el pádel. Hay muchos torneos. Es bueno que mucha gente haga deporte. Creo que esto del pádel es lo mejor que pudo pasar. Ahora, mucha gente que normalmente no estaba haciendo deporte lo hace diariamente”, valora.

El cariño que recibe en cada certamen lo disfruta intensamente. “Sí. Se siente mucho el cariño de la gente. En las ciudades a las que he ido, la gente me lo demuestra. He hecho buenas amistades con este deporte”, grafica.