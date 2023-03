Canchero regalón de Bielsa le responde a Cristóbal Campos por críticas al Santa Laura: “No creo que el gol que le hicieron fuera por culpa de la cancha”

Tras el arranque del Torneo Nacional una de las situaciones que llamó la atención fue el estado de la cancha del estadio Santa Laura en el que debían hacer de local, además de Unión Española, Universidad de Chile y Universidad Católica. Este último debido a la remodelación a la que está siendo sometido el recinto de San Carlos de Apoquindo.

Por lo mismo, los hispanos decidieron cerrar el estadio por casi todo febrero con el fin de recuperar el gramado. Para esto recurrieron al canchero Patricio Bustamante quien trabaja en la mantención del pasto de distintos recintos del país.

“En Primera División no me tocó nunca jugar en una cancha así: mucha arena, poco pasto y es muy difícil jugar al fútbol. Me da mucha pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto”, se quejaba el lateral e la U Juan Pablo Gómez.

Así mismo, Bustamante planteó en conversación con El Deportivo cuáles eran las condiciones del terreno de juego con las que se encontró. “Estaba horrible esta cancha. Todavía quiero que me expliquen qué cosa quisieron hacer. No hubo reparación, no hubo nada. El que la hizo nunca había hecho una cancha, al parecer. Si la persona quiso hacer una cancha nueva, es claro que no se puede. Uno para hacer una cancha nueva necesita seis meses y los plazos no daban”.

“Fue fatal que jugasen. Era imposible de poder jugar. Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande. Mira, con mucho respeto a las canchas de barrio, esta estaba peor que una de ellas”, complementó en su momento.

Así se veía la cancha del estadio Sant Laura antes del choque entre U. de Chile y U. La Calera. Foto: Agencia Uno.

Y pese a esta mejoría, en Universidad de Chile tras el encuentro contra Unión La Calera el estado de la cancha fue un tema que no dejaron pasar. Uno de ellos fue el portero Cristóbal Campos quien había indicado que el estado del pasto “influye mucho. Una de las cosas que estábamos hablando en el camarín es que el estado de la cancha no acompaña”.

“Yo terminé de calentar con los guantes verdes porque el pasto está pintado, está en mal estado y nosotros no estamos conformes con la situación”, añadió.

“Nosotros no tomamos la decisión, pero si podemos dar una opinión o punto de vista de la cancha, pero creo que no nos acompaña mucho”, cerró respecto al tema.

Ante esta inquietud, Patricio Bustamante respondió. “Yo puedo respetar su opinión, pero pintura no se ha usado. De su desconocimiento y de la ignorancia puede cometer ese error”.

Luego explicó que “se usó un pigmento que se fija en la clorofila del césped y que hace asentar o fijar el color verde. Pero eso solo se sale con los cortes del césped, ni siquiera un riego la llega a sacar”.

Por último, lanzó que “no creo que el gol que le hicieron fuera por culpa de la cancha o porque se hubiese pintado el pasto como él dice”.

Por ahora, tal como enseña el canchero a través de un video, los trabajos de mantenimiento del estadio siguen su curso y podrán aprovechar al menos una semana de descanso para estabilizar el césped y permitir que el estadio Santa Laura vuelva a tener un pasto digno de la Primera División del fútbol nacional.