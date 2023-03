“Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande”: canchero regalón de Marcelo Bielsa revela cómo recuperó el césped del Santa Laura

El estadio Santa Laura reabre sus puertas para el público. Este jueves, a partir de las 20.30 horas, Universidad de Chile y Unión La Calera se medirán por la sexta fecha del Torneo Nacional. El escenario elegido, más allá de las dudas que existieron, pues la U también tenía reservado La Portada, será el cuestionado reducto de Independencia.

Es que la casa de Unión Española vuelve a recibir a los clubes de la Primera División. A inicios de febrero, el elenco hispano decidió cerrar las puertas tras las serias deficiencias que presentaba el césped. La señal más clara fue cuando la U y la UC, equipos que firmaron contratos para ejercer su localía durante la temporada 2023 en Independencia, prefirieron jugar en otras regiones frente a las quejas de sus respectivos técnicos y jugadores.

“En Primera División no me tocó nunca jugar en una cancha así: mucha arena, poco pasto y es muy difícil jugar al fútbol. Me da mucha pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto”, se quejaba Juan Pablo Gómez, lateral de la U.

Por lo mismo, luego del duelo entre Unión Española y O’Higgins, que incluso significó que el SIFUP alzara la voz, pidiendo que se respetara la profesión, la dirigencia del elenco hispano decidió cerrar la cancha. “No me gusta el término cerrarla, porque tiene una carga media negativa. Yo diría que se van a intensificar los trabajos. Cerrar es para no hacer algo, y este no será el caso. Hemos consensuado con Católica, con la U y lo más razonable es que la cancha no se use en febrero. Cada progreso que va teniendo la cancha se expone a quedar sin efecto. Cada partido se ve peor a nivel de vegetación, porque el pasto que sale lo hace muy débil y se destruye”, decía Cristian Rodríguez, el gerente de Unión Española.

Dentro de las decisiones que se adoptó fue la contratación de Patricio Bustamante, el regalón de Marcelo Bielsa, que destaca como uno de los mejores del país. El extécnico de la Roja lo señaló como “el mejor” en el trabajo de canchas, luego de coincidir con el canchero, en Calama, en un duelo de preparación de la Roja de cara una visita a Bolivia, en La Paz. Actualmente, el canchero le mantiene las canchas a Cobresal e Iquique, entre otros elencos.

Al ser contactado por El Deportivo, Bustamente detalla el trabajo que realizaron. “Hicimos un trabajo acorde el tiempo que se nos dio, que no era mucho. Había que mejorarla para el partido de mañana y creo que cumplimos. Lo primero que hicimos fue nivelarla y luego resembrarla. Esperamos hasta el 20 de febrero para ver cuánto era la población que alcanzamos con la resiembra”, comienza diciendo el experto en canchas. “El trabajo fue bastante. Me aseguré que en las dos áreas, especialmente en la norte, donde se veía más daño, se resembrara de manera positiva”, agrega.

El trabajo para recuperar el Santa Laura tuvo una planificación que se cumplió al pie de la letra. La cancha se regaba dos veces al día, sin falta. Se le inyectó semillas bermuda mirage 2 y se instalaron palmetas bermuda tifway. “Hoy día la pelota corre en una cancha mucho más pareja, no da un bote falso. Vamos a llegar en un 90% con la cancha. Yo creo que en los siguientes partidos se verá mejor porque a medida que pasan los días irá mejorando”, asegura Bustabamante.

El canchero, sin embargo, se detiene a criticar el trabajo que se realizó anteriormente en el Santa Laura. “Estaba horrible esta cancha. Todavía quiero que me expliquen qué cosa quisieron hacer. No hubo reparación, no hubo nada. El que la hizo nunca había hecho una cancha, al parecer. Si la persona quiso hacer una cancha nueva, es claro que no se puede. Uno para hacer una cancha nueva necesita seis meses y los plazos no daban”, dice Bustamante, “Fue fatal que jugasen. Era imposible de poder jugar. Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande. Mira, con mucho respeto a las canchas de barrio, esta estaba peor que una de ellas”, admite.

Para cerrar, el canchero asegura que también se están tomando los resguardos de cara al concierto de Los Bunkers, que se realizará en marzo, en la cancha del Santa Laura. “La variedad de semillas que le pusimos es la más resistente. El tema de Los Bunkers no va a traer tanto problema como el que teníamos. Quizás lo más afectado sea la zona del escenario, pero con las semillas que le pusimos se necesitará de harta agua y fertilizante para recuperar esas zonas”, cierra.