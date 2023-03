Más castigos en Colo Colo: la sanción que recibió Daniel Morón tras ser denunciado por insultar a los árbitros

Colo Colo suma un nuevo problema, esta vez en el ámbito directivo. Esto se da pues el gerente deportivo de Colo Colo Daniel Morón recibió 15 días de castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Durante este tiempo el directivo no podrá realizar sus funciones al interior del cuadro albo y tampoco podrá asistir a los partidos que se desarrollen en este tiempo.

La denuncia recibida por el Tribunal tiene que ver con las palabras que el campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991 emitió después del empate 1-1 contra Everton por la quinta fecha del Torneo Nacional.

“Felipe González le puso amarilla a Falcón por una jugada que ve. Cuando le tira el pelotazo al jugador de Everton, él lo ve. Después va al VAR y quiere decir que se equivocó en lo que hizo minutos antes, como le erró todo el partido. Menos mal que no fue siempre a la pantalla, porque sino debía corregirse siempre”, indicó en primer momento.

Luego comentó la amarilla de Marcos Bolados en el primer tiempo por ingresar a la cancha sin autorización. “Esa es otra cosa horrorosa. No hay comunicación entre los árbitros. No sé para que mierda llevan esa hueaíta en el oído y en la boca. No sé para qué”.

“El cuarto le dice a Bolados que puede entrar. Es verdad que no debía entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te lo dice, tu entras. Y resulta que el principal no es capaz de preguntarle a su asistente si le dio la señal. Quedas condicionado por 70 minutos por un error”, agregó.

También había cuestionado el “juegue-juegue” implementado por Roberto Tobar. “En el partido de la Católica y Audax también quedó la crema. Salió un jugador acusando a un árbitro. El malestar se da cuando te dirigen mal. Si dirigieran bien, no reclamaría. Me he sentido perjudicado hoy y antes. Ante esas cosas me rebelo y reclamo, pero lo hago con todo el respeto que me merecen los árbitros”, finalizó.

Pero esto no fue todo, pues el juez Felipe González también había consignado en su informe que “en el momento que nos dirigíamos al camarín, el Sr. Daniel Morón del club Colo Colo nos increpa y nos dice a viva voz ‘ustedes cagan el fútbol, siempre es lo mismo con ustedes, las cagan’”.

Debido a esta sanción de 15 días, Morón se perderá los partidos contra Magallanes de este domingo y contra Universidad de Chile en el Superclásico del 12 de marzo.