Ramiro González vs. Matías Zaldivia : históricos de Colo Colo condenan al defensor albo, pero no extrañan a la figura de la U

Colo Colo ha iniciado la defensa de su último título lejos del nivel que tanto los jugadores, cuerpo técnico y directivos del club esperaban. Finalizada la sexta fecha del Torneo Nacional el Cacique se encuentra en la octava posición con siete puntos tras conseguir dos victorias, un empate y dos caídas, una de ellas por goleada. Aunque la esperanza para acortar la distancia con la zona alta está puesta en un partido pendiente contra Huachipato.

Si hay algo común en todos estos duelos ha sido el bajo rendimiento defensivo de la escuadra de Macul. Este punto puede verse reflejado en las estadísticas, pues el Cacique es la tercera defensa más batida con once tantos en contra, justo por detrás de Deportes Copiapó (13) y Curicó Unido (12).

Una situación que a estas alturas se ha vuelto un problema para Gustavo Quinteros. El técnico argentino debió rearmar una defensa que se le fue borrando tras obtener el título en el año pasado. Las partidas de los laterales Gabriel Suazo y Óscar Opazo, además de la lesión de Emiliano Amor y la salida de Matías Zaldivia a la U lo ha obligado a buscar la forma para rearmar la zona.

Un problema del que ya están conscientes en Blanco y Negro. Tras la última caída contra Coquimbo Unido el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, apuntó que el momento actual “es preocupante y hay que hacer todos los esfuerzos. El plantel y el cuerpo técnico tendrán que trabajar intensamente para recuperarse de este momento. No es primera vez que le pasa a Colo Colo esto y tengo confianza en que vamos a salir adelante y vamos a recuperar el nivel de juego”.

Sobre los problemas en la zaga afirmó que “en general los resultados son de todo el equipo, pero obviamente hay que reconocer que hay problemas defensivos en los que hay que trabajar arduamente”.

“A veces cuesta y es un momento poco grato. No era lo que esperábamos. Obviamente no es cómodo. Me imagino a los hinchas y a todo el mundo y los entiendo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Confío en el cuerpo técnico y en los jugadores que saldremos adelante, porque hay un excelente plantel”, añadió.

Refuerzos

Ramiro González fue titular y disputó todo el partido contra Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno.

Otro de los aspectos que trató Stöhwing fue el hecho de que las nuevas incorporaciones “fueron los que solicitó el técnico y no ahorramos en calidad de jugadores”. Uno de estos refuerzos fue Ramiro González, aunque su presencia como central sigue generando inquietudes entre algunos exjugadores de Colo Colo.

Uno de ellos es Gabriel Mendoza. El Coca reconoce que el actual plantel carece de “una defensa sólida que te entregue seguridad para poder avanzar y atacar”.

“Cada vez que te atacan es un peligro. La salida de los dos laterales ha sido una baja muy importante y así se ha demostrado en las primeras fechas donde ha costado mucho armar una defensa”, agrega el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

Sobre la incorporación de Ramiro González expresó que “el técnico Quinteros luchó mucho para que pudiera llegar y siendo un refuerzo extranjero debería mostrar más solidez y debería dar más seguridad y confianza al equipo. Lamentablemente en esta fecha no mostró el nivel que se esperaba”.

“Lamentablemente no ha rendido lo que un defensa extranjero, refuerzo para Colo Colo, tiene que mostrar. en algunas jugadas puntuales”, agregó.

Una visión muy similar a lo que plantea Leonardo Véliz. El multicampeón con el Cacique arrancó señalando que “no me da garantías para nada Ramiro González”.

Luego, el Pollo reflexionó sobre lo sucedido en el último encuentro contra los piratas. “Yo me fijaba en (Salvador) Sánchez, el central de Coquimbo, un argentino que jugó extraordinario. Yo no sé cómo no se fijan en esos jugadores. Un argentino que no cuesta nada, pero que lo quisiera tener la U, Colo Colo o la Católica. Dio una clase de como defender en el juego aéreo, como ir al piso. Y Ramiro González no ha sido eso. Un cabezazo en el poste y chao. Y atrás defendiendo no da garantías”.

Otro punto que tienen en común ambos excolocolinos es que la partida de Matías Zaldivia no ha sido un factor que sea crítico en esta baja de rendimiento defensivo. El jugador hoy se ha transformado en uno de los grandes valores de Universidad de Chile, que está en la parte alta de la tabla de posiciones.

“No sé si se extraña a Matías Zaldivia. Yo extraño mucho más a Emiliano (Amor), (Gabriel) Suazo y a (Óscar) Opazo. Creo que esas son las claves, más que lo de Matías. Era un buen jugador, lo está haciendo bien ahora. Creo que la lesión de Amor y la partida tanto de Suazo como Opazo han sido un factor fundamental para que el equipo no esté armado en su defensa”, expresó el ex lateral derecho.

Por su parte, Véliz expone que “vi el partido que hizo contra Curicó y por lo menos le dio seis pases a los rivales. Es un símil de Falcón. Cuando lo apuran y no puede apoyarse en el arquero tiene que despejar arriba y le entrega los balones al contrario. Yo no echo de menos a Zaldivia, para nada”.

Oportunidades perdidas

Daniel Gutiérrez se retiró entre lágrimas del estadio Monumental.

Otra visión similar entre Mendoza y Véliz corresponde a la utilización de futbolistas provenientes desde las series formativas, resaltando lo sucedido con Daniel Gutiérrez, quien abandonó la cancha llorando pese a recibir el apoyo de sus compañeros.

El Coca expresó que “como lateral derecho Jeyson (Rojas) debería ya haber sido sólido y tomar el puesto. Ayer (Daniel) Gutiérrez tuvo la misma posibilidad y se le vio en la banca llorando, porque perdió la oportunidad de agarrar el puesto. Cuando dicen que por qué no le dan tiraje a los jugadores jóvenes es porque cuando les toca la posibilidad no lo hacen”.

Véliz, a su vez, expresa que esto se debe a “la mala formación que hay en Colo Colo. El chico estaba jugando mal. Yo lo hubiese retado por haber salido llorando. Somos muy sobreprotectores. Si sale llorando es porque jugó mal y hay que decirle que jugó mal, no pasarle un pañuelo”.

Ahora, Colo Colo intentará mostrar señales de mejoría en su próximo desafío por el Torneo Nacional. Por la séptima fecha visitarán a Magallanes el domingo 5 de marzo en un estadio por confirmar justo antes del Superclásico en el que recibirán a Universidad de Chile una semana más tarde.