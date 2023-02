Quinteros se molesta en Colo Colo y respalda al apuntado Gutiérrez: “Que dejen de mentir, que vean los partidos”

Gustavo Quinteros terminó molesto. El DT de Colo Colo no escondió su frustración por la sorpresiva derrota frente a Coquimbo Unido, por 3-2, en el estadio Monumental. El Cacique cae de local y se aleja de los puestos de avanzada.

En conferencia de prensa, el estratega se nota ofuscado. De primera, responde a quienes aseguran que no le da oportunidades a los canteranos del club. “Hoy jugamos con 3 ó 4 juveniles, esos hinchas no ven los partidos. Todos los partidos jugamos con juveniles. ¿Quién miente? Que dejen de mentir, que vean los partidos”, comenzó diciendo.

En relación al rendimiento de Daniel Gutiérez, quien salió del campo de juego llorando, luego de una discreta participación frente a los Piratas, el DT no dudó en respaldarlo. “Es un chico que trabajo mucho, que estaba bien. Se pudo haber equivocado, lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Daniel es un chico muy trabajador, inteligente, para mí tiene un futuro enorme. Si se ha equivocado, es a comienzo de temporada. Lo que tiene que hacer ahora es levantar la cabeza, porque a lo mejor le toca jugar el próximo partido. Tiene el apoyo de todos sus compañeros, no perdimos el partido por Daniel Gutiérrez. Cuando hay errores defensivos, el responsable soy yo. El jugador que no se equivoca es el que no hace nada”, aseguró.

Para la cabeza del último del campeón del fútbol chileno, al equipo de Macul aún le falta agarrar confianza y funcionamiento. “Tenemos que empezar a formar un equipo en que no haya tantos cambios. Todavía no puede debutar uno de los refuerzos, hay que tener paciencia y trabajar mucho. El objetivo es estar en los primeros lugares, no dejar que nos saquen mucha ventaja, recuperar a los jugadores que están afuera y generar un equipo que sea capaz de superar estas defensas muy cerradas como la de hoy”, repite.

En relación a la posición del Cacique, que hoy marcha octavo, a seis puntos del líder, Universidad Católica, Quinteros llamó a mantener la calma. “No estamos tan mal, creo que un punto más debajo de como estábamos el año pasado. Estamos perdiendo jugadores partido a partido. A lo mejor, el año pasado teníamos más variantes en defensa. A lo mejor para el próximo partido tendremos que jugar con dos juveniles de laterales”, cerró.