Matías Zaldivia palpita el duelo ante Colo Colo: “Podemos hacer un gran Superclásico”

El pasado ya es historia. Luego de dejar atrás la polémica que generó su paso desde Colo Colo a Universidad de Chile, poco le ha costado a Matías Zaldivia ser considerado uno de los titulares indiscutidos de Mauricio Pellegrino. Desde su llegada al cuadro laico, el defensa es una de las incorporaciones que ha sumado más minutos. De cara al primer gran apronte que vivirá Zaldivia vistiendo los colores de la U, es el Superclásico. Un duelo especial.

Matías Zaldivia vive un buen presente en la escuadra universitaria. En la zona defensiva, este ha sido desde el arranque en las cinco fechas disputadas, por sobre Luis Casanova y Nery Domínguez. El ex Cacique convenció tanto a su DT como a los aficionados azules. Y, en un par de fechas, cambió las pifias por aplausos. Dentro del camarín no es la excepción, su voz se escucha y suele dar consejos a los más jóvenes del club. Ante los medios es una realidad similar.

Matías Zaldivia durante su primera jornada de entrenamiento con la U.

En esa línea, en conversación con DirecTV Sports, el argentino nacionalizado chileno conversó sobre el esperado partido entre Universidad de Chile y Colo Colo, que además tendrá el condimento especial de reencontrarse con su ex equipo. Por otra parte, también describió cómo ha sido cruzar a la otra vereda y que lo motivó a tomar esta decisión.

Durante los primeros minutos de la entrevista fue claro y conciso, asegurando que hoy por hoy está enfocado en el próximo partido y no el duelo ante los albos. “Mi cabeza no está en el Superclásico. Obviamente para mí va a ser un partido especial, pero aún falta que se jueguen dos fechas”, apuntó el zaguero sobre el primer clásico del año.

A pesar de las declaraciones, el jugador enfatiza en la idea que, si comienzan a reflejar un juego más vistoso y mejor construido, llegarán en buenas condiciones al partido contra el Cacique. “Tenemos aspectos que mejorar y si lo hacemos, podemos hacer un gran clásico”, mencionó Zaldivia sobre el duelo de este 12 de marzo.

Por otro lado, también explicó los motivos que lo hicieron recalar a Universidad de Chile. El proyecto, ambiciones e historia del club son puntos que lo hicieron inclinarse para dar el visto bueno. “Estaba muy motivado con el proyecto que me presentaron y eso fue clave. Ahora estoy dando todo de mí para poder ayudar al equipo a que sean mejores y se ubiquen dónde deben estar. El público y compañeros me hicieron sentir cómodo para estar en la cancha. A nivel personal, me están saliendo bien las cosas y estoy contento”, manifestó el defensa titular de la U.

Matías Zaldivia en el partido ante Coquimbo Unido, en su debut con la camiseta de la U. Foto: comunicaciones Universidad de Chile.

En relación a su traspaso a otro grande del país, Matías Zaldivia aseguró al medio que “sabía que podía seguir rindiendo en un equipo grande del país. Estaba convencido que le podía entregar mucho a Universidad de Chile y por eso acepté venir acá”, argumentó el central sobre su decisión.

De acuerdo a los objetivos que se propone como jugador y que van en línea con las proyecciones de la U, este indica que “nuestro objetivo es estar dentro de la zona de copas y después, cuando ya estemos ahí, a lo mejor se puede pensar en el título. Pero somos un plantel nuevo y en nuestra cabeza está seguir mejorando y conseguir resultados”, comentó el ex Colo Colo.

Finalmente, remarcó que la U aún continúa buscando su funcionamiento que lo haga ver mejor en cancha. “Somos un equipo distinto, todo grupo necesita tiempo para poder tener un ritmo competitivo. Estamos funcionando por pasajes y hay que trabajar para que esos períodos del partido duren más tiempo”, sentenció Zaldivia.