Garin y el triunfo sobre Thiem: “Antes no me sentía con la confianza; si sigo como jugué hoy, voy por buen camino”

Christian Garin (100°) debutó con el pie derecho en el Chile Open 2023. El tenista nacional derrotó a Dominic Thiem (99°), pupilo de Nicolás Massú, por 6-2 y 7-6 (2) en el evento central de este torneo para la jornada del día martes. Además del resultado, Gago mostró un muy buen rendimiento en los dos sets del encuentro.

Posterior al término del match, la segunda raqueta nacional conversó con los medios de prensa sobre su victoria. Al comienzo, analizó su gran triunfo: “Creo que jugué muy bien, de la manera que vengo entrenando, con agresividad e intentando subir a la red lo más posible. Antes no me sentía con la confianza de ir a ganar los partidos y no tuve buenos resultados, pero esta semana estoy aquí para intentarlo y seguir trabajando”.

“Este partido me sube la confianza y el ánimo de que así debo seguir jugando y trabajar en base a eso” agregó Garin. Posteriormente, se refirió a la posibilidad de que este haya sido su mejor partido del año. “Sí, puede ser. Con el público alentando es lindo jugar. No estoy acostumbrado a que la gente te apoye de esta forma, por eso se me hace tan especial este torneo. Son las semanas más especiales del año para mí”.

A continuación, se refirió a la forma en que encarará el siguiente desafío que se le avecina, Sebastián Báez (35°). “Quiero seguir jugando de la misma forma, tengo margen de mejora, pero quiero seguir siendo agresivo. Trabajé mucho esta semana y me sirvió para subir el ánimo que traía desde Río. Me pone contento haber jugado así de bien”.

Más adelante, Gago habló sobre cómo ha podido mejorar el aspecto mental para afrontar estos desafíos: “La parte mental la mejoro trabajando día a día, tengo psicólogo y trabajo ese ámbito con mi equipo. Puedo seguir mejorando. A veces, cuando uno está con poca confianza se nota más, pero confío que el trabajo diario siempre paga”.

Además, también detalló qué aspectos debe mejorar para el partido de este jueves: “Debo ser un poco más decisivo en las oportunidades, y seguir de la forma en que jugué hoy. Me gustó la actitud que tuve, y el apoyo de la gente es fundamental. Si sigo como jugué hoy, voy por buen camino”.

Finalmente, el Tanque conversó sobre los mensajes de amenaza que recibió a través de redes sociales en su contra. “Uno convive con los mensajes negativos todas las semanas. A veces son por las apuestas. Es feo, yo juego tenis porque es mi sueño, y vivir este tipo de cosas es malo, pero ya me acostumbré un poco a convivir con esto. Es feo pero no puedo hacer nada contra eso. Solo disfruto el apoyo de la gente que me apoya. Los mensajes los subí para que vieran lo que se siente en parte al recibir este tipo de amenazas”, dijo.

La autocrítica de Thiem

El austriaco fue el primero en hablar con los medios presentes. En primera instancia, se mostró feliz de su experiencia vivida en estos días. “Es un gran torneo. Lo he pasado bien y fue una atmosfera increíble, es genial jugar así. Lamentablemente, mi nivel no fue lo suficientemente bueno hoy. Debo seguir adelante y mantenerme concentrado para lo que se venga”.

Y es que Thiem fue enfático en la autocrítica sobre el nivel que demostró durante el partido: “Hay muchas cosas que no hice bien. En la práctica hago muchas cosas, pero cuando entro a la cancha, no sé qué pasa”.

De hecho, cuando se le consultó por el nivel que mostró Garín en el encuentro, el número 99 del mundo fue claro al explicar que el resultado pasó por su mal rendimiento. “Él jugó bien, pero se lo hice muy fácil, porque no le di dificultades, no fui lo suficientemente agresivo. Él se vio en un gran nivel, pero si juego así, muchos jugadores se van a ver bien jugando contra mí. No fui un verdadero reto para él”.