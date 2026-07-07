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    Código Azul registra 130 activaciones durante 2026 y ha atendido a casi 9 mil personas

    A cargo del Ministerio de Desarrollo Social, la iniciativa establecida como una estrategia complementaria al Plan Protege Calle se aplica por comunas cuando el termómetro marca 0 °C, o menos, y 5 °C, o menos, cuando hay lluvia o aguanieve. Los Ángeles, Chillán y Estación Central-Recoleta es donde más se ha activado.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    La ministra Wulf en terreno.

    Con el invierno en pleno desarrollo, la Región Metropolitana ha registrado jornadas de frío intenso. Según establece la Dirección Meteorológica de Chile, la capital anota 11 jornadas con temperaturas bajo 0 °C durante 2026, siendo la más gélida la mañana del 23 de junio, a las 7:14 de la mañana, con -1,5 °C, mientras que este lunes llegó a -1,4 °C, a las 07:20.

    Bajo este escenario toma relevancia la implementación del denominado Código Azul, iniciativa de emergencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, establecida como una estrategia complementaria al Plan Protege Calle y que se activa frente a condiciones climáticas de frío extremo, es decir, cuando el termómetro marca 0 °C o menos, y 5 °C o menos, si es que existe la presencia de lluvia o aguanieve.

    El objetivo es uno solo: proteger la vida e integridad de personas que se encuentren en situación de calle, ofreciendo operativos móviles y refugios adicionales.

    La primera activación del año fue el 8 de mayo y hasta ahora se han decretado un total de 130. “Estos operativos recorren los puntos donde se encuentran personas en situación de calle, entregando higiene, abrigo y alimentación, y derivando a la red de salud cuando corresponde”, señalan desde Mideso.

    El Código se activa por comunas, que son definidas antes de la época de invierno y se establecen vía resolución dependiendo del número de personas en situación de calle y la oferta que se debe levantar. En los lugares donde hay más brechas es donde se activa. El manual indica que es la oficina de calle la que recibe el pronóstico desde Meteorología y quien le entrega la información a la jefa de división, quien es la que recomienda a la respectiva Seremi decretar el Código Azul. Es esa secretaría ministerial la que realiza la resolución exenta.

    Código Azul, imagen referencial.

    En tal sentido, las 130 activaciones se distribuyen de la siguiente manera: Los Andes (14) y San Felipe (14) en la Región de Valparaíso; Estación Central-Recoleta (15) en la RM; Rancagua (12) en O’Higgins; Talca (13) y Curicó (14) en el Maule; Chillán (18) en el Ñuble; Los Ángeles (18) en el Biobío; y Temuco (12) en La Araucanía. Para las personas de otras comunas distintas a las señaladas se cuenta con el Plan Protege Calle, que funciona todo el año y se refuerza en invierno.

    Este lunes, desde las 17:00 horas, el Código Azul nuevamente estará activo en Chillán (Ñuble) y Los Ángeles (Biobío).

    “La evaluación es positiva. A la fecha, el Código Azul ha permitido atender a 8.493 personas en situación de calle. Uno de los principales atributos de la estrategia es que opera entre las 17:00 horas y las 13:00 horas del día siguiente, cubriendo el período en que las bajas temperaturas representan un mayor riesgo para la vida y la salud de las personas en situación de calle”, señalan desde la cartera.

    El riesgo para adultos y niños

    Alonso Miguel, urgenciólogo de la Red UC-Christus, indica que la exposición prolongada al frío puede afectar a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen muchas horas a la intemperie -como personas en situación de calle-, especialmente si están con ropa mojada o expuestas a lluvia o nieve.

    “Los primeros signos suelen ser temblores intensos, dificultad para hablar, torpeza al caminar, cansancio excesivo y confusión. A medida que la hipotermia progresa, la persona puede presentar somnolencia, pérdida de conciencia, dificultad para respirar y alteraciones del funcionamiento del corazón, llegando incluso a un paro cardiorrespiratorio en los casos más severos”, añade Miguel.

    La capital anota 11 jornadas bajo 0°C.

    El profesional recalca que la mejor medida es prevenir que la persona siga perdiendo calor. “Si alguien presenta signos de hipotermia, lo primero es trasladarlo a un lugar protegido del frío y del viento, retirar la ropa húmeda si es posible y abrigarlo con ropa seca o frazadas, cubriendo especialmente la cabeza y el cuello. Si está despierto y puede tragar sin dificultad, se le pueden ofrecer bebidas calientes”.

    Según registros de Desarrollo Social, en Chile existen más de 21 mil personas en situación de calle y más de 100 albergues disponibles a nivel nacional para el Código Azul, con más de 2.000 cupos diarios.

    En tal sentido, Miguel valora la implementación de esta iniciativa. “El Código Azul es una estrategia de salud pública muy necesaria y una de las medidas más efectivas para prevenir las consecuencias más graves del frío extremo. Desde la medicina de urgencia sabemos que siempre es mejor evitar que una persona desarrolle hipotermia que tener que tratar sus complicaciones. Entregar un lugar seguro para dormir, abrigo, alimentación y facilitar el traslado a un albergue puede marcar la diferencia entre una persona que pasa la noche protegida y otra que termine con una emergencia médica grave".

    Código Azul. Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Además, añade que “el Código Azul tiene un componente muy valioso: involucra a toda la comunidad. La ciudadanía puede ayudar activando la red de apoyo cuando identifica a una persona en situación de calle expuesta al frío intenso. Ese aviso permite que los equipos móviles lleguen antes y reduzcan el tiempo de exposición al frío”.

    En tal sentido, el aviso del experto es que si la persona presenta compromiso de conciencia, dificultad para respirar o cualquier signo de riesgo vital, además de activar el Código Azul se debe solicitar atención médica de urgencia. “En definitiva, el Código Azul es una política pública que salva vidas porque pone el foco en la prevención. Mientras más temprano logremos sacar a una persona del frío y ofrecerle abrigo y protección, menor será el riesgo de que desarrolle una hipotermia grave y sus complicaciones”.

    La posibilidad de activar el Código Azul está en las manos de cualquier ciudadano: al ver a una persona en situación de calle se debe llenar un formulario y desde Mideso acuden al lugar. O bien, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0.

    Más sobre:Código AzulFríoTemperaturaChileMidesoMinisterio Desarrollo SocialEmegernciaOla de fríoLluviaNieveSituación de calle

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