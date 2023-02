Curicó está lejos de la hazaña y le dice adiós a su primera Copa Libertadores

La primera expedición de Curicó Unido en el máximo torneo del continente, la Copa Libertadores, duró dos partidos. Los torteros tenían un escollo duro de superar, como el histórico Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay. A eso, se agrega la desventaja en la serie tras el 0-1 de la ida, que se jugó la semana pasada en el Monumental. Entonces, la premisa era dar un batacazo en Asunción y convertirse, de concretarse la hazaña, en el tercer equipo en avanzar de una llave preliminar luego de caer en la ida jugando en casa.

Eso estuvo bastante lejos de suceder. El representante chileno perdió por la cuenta mínima y certificó su despedida de la arena internacional.

El conjunto de Damián Muñoz, que viajó a Paraguay con el peso de tener la segunda valla más batida del Campeonato Nacional (12 en contra), tuvo unos minutos iniciales interesantes, posicionándose en campo rival. Sin embargo, esa intención fue muy breve. Cerro se fue adueñando del trámite y no dejaba espacios, aprovechando las transiciones rápidas hacia el terreno contrario. A Curicó le duraba casi nada el control de la pelota. El desafío los superaba. Tenía que recurrir a los ataques directos más que la posesión para complicar a la doble línea de cuatro que dispuso Facundo Sava.

Precisamente, de esta manera, los chilenos tuvieron un par de acercamientos que desaprovecharon. En los 25′, Federico Castro se perdió el primero, desviando un remate. Luego, en los 29′, fue Cristián Zavala quien también definió erradamente.

Al igual que en el partido de ida, el VAR fue protagonista. El juez colombiano Wilmar Roldán recurrió a la pantalla para revisar una posible falta penal de Augusto Barrios sobre Robert Morales. Efectivamente, en la reiteración de la jugada se percibe un contacto del lateral (quien no ha podido relevar de manera óptima a Juan Pablo Gómez, quien destacó en 2022). Ejecuta Diego Churín, exdelantero de los albirrojos, y el balón da en el travesaño. Alivio para Curicó.

Pese a que la diferencia era solo de un gol, en la cancha no se veía por dónde el cuadro nacional podía generar riesgo. Si el año pasado, el trabajo por las bandas era importante en ataque para los curicanos, ahora no se ha logrado repetir. Por consiguiente, el centrodelantero (Diego Coelho, en esta ocasión) intervenía poco y nada en acción. Todo lo contrario le pasaba a los azulgranas, porque no necesitaban muchos pases para transitar hacia el área rival y quedar de frente a Fabián Cerda.

La serie se encausó definitivamente a favor de Cerro Porteño en el minuto 51, cuando Robert Morales abrió la cuenta mediante un cabezazo, tras un desborde de Aquino. Un testazo que se cuela al primer palo del golero Cerda. Damián Muñoz metió cambios, intentando obtener otra respuesta, pero no se dio un viraje efectivo. Las entradas de Fritz y Flores no implicaron el revulsivo que necesitaba Curicó. De hecho, la visita no registró tiros a portería en el segundo tiempo. Cerro perfectamente pudo ampliar el marcador, sin embargo falló en la definición. El boliviano Marcelo Moreno Martins, quien ingresó en la segunda parte, falló dos de cara a portería.

Se acabó la aventura continental de Curicó Unido, una primera vez que, pese al resultado, será un recuerdo especial para sus simpatizantes. Ahora, el foco estará en el terreno local, en el cual tiene que salir de las posiciones postreras. Por su parte, Cerro Porteño va a cruzarse en la fase 3 con el vencedor de la llave entre Fortaleza y Deportivo Maldonado. En la ida, brasileños y uruguayos empataron sin goles.

Ficha del partido

Cerro Porteño 1: M. Martínez; A. Espínola, J. Patiño, G. Báez, L. Rivas; C. Aquino, A. Cardozo Lucena (81′, R. Piris da Motta), W. Viera (64′, D. Bobadilla), F. Carrizo (63′, A. Galeano); D. Churín (81′, M. Moreno) y R. Morales (74′, B. Samudio). DT: F. Sava.

Curicó Unido 0: F. Cerda; A. Barrios (82′, J. González), F. Bechtholdt, O. Merlo, R. De la Fuente; M. Sandoval (88′, D. Urzúa), A. Nadruz (76′, J. Flores), Y. Leiva; C. Zavala (76′, F. Fritz), D. Coelho y F. Castro (82′, I. Aliaga). DT: D. Muñoz.

Goles: 1-0, 51′, Morales, cabezazo tras desborde de Aquino

Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Aquino, Viera, Bobadilla, Galeano (CP); Zavala, Castro, Sandoval (CU).

Incidencia: 37′, Churín se pierde un penal.

Estadio General Pablo Rojas, Asunción.