Jugador de Palmeiras revela que probó la dieta de Cristiano Ronaldo: “Lo único que pensaba era que me iba a morir”

Cristiano Ronaldo es un ejemplo a seguir. Muchos futbolistas, de todas partes del mundo, miran al futbolista portugués como un modelo a seguir. Su exitosa carrera, que lo tuvo en los mejores equipos del mundo, son una de las razones por los que genera tanto interés.

Su físico, sin embargo, está siempre en la mira de otros deportistas. Más allá de su talento, su condición atlética le ha valido para marcar difrencias con otros rivales. Por lo mismo, Gabriel Menino, volante de Palmeiras de 22 años, reconoció que probó la dieta que realizaba el astro portugués para intentar llegar a su nivel.

La dieta se basaba en proteínas. Debía consumir un huevo y suplementos para desayunar. En la previa a la práctica, el delantero debía volver a tomar suplementos. En cena, en tanto, pescado o carne a la plancha acompañado de ensaladas.

“Me había lesionado los dos tobillos, venía de una lesión y me sentía un poco pesado, pero estaba dentro de mi peso. Solo le pedí a Mirtes Stancanelli, nutricionista del club: ‘Quiero quedarme con una definición igual a Cristiano Ronaldo’”, reconoció el jugador de Palmeiras.

Sin embargo, la alimentación empezó de inmediato a pasarle la cuenta. El jugador no estaba acostumbrado a consumir tan poco alimento. “Empecé a hacer dieta y ambos lados del equipo, Mayke y Marcos Rocha, se lesionaron. Luego me uní a un partido contra América. Por la mañana comería, tomaría algo, en el almuerzo comería carne a la parrilla y ensalada, por la tarde tomaría un suplemento, por la noche comida a la parrilla y ensalada y luego otro suplemento. Eso es lo que necesitaba”, continuó.

“Ella me advirtió: ‘Vas a sufrir al principio, pero puedes manejarlo’. Simplemente no esperaba tener la oportunidad de jugar de inmediato cuando comencé la dieta. Luego fui al juego y con cinco minutos en el campo ya estaba débil”, confesó. “Estaba jugando y lo único que pensaba que me iba a morir. A los cinco minutos de partido ya no podía seguir corriendo, necesitaba ser sustituido”, reconoció. Solo continuó el partido tomando bebidas isotónicas.

El futbolista, al parecer, ha tenido buenos resultados, pues desde que comenzó la dieta de Cristiano Ronaldo ha logrado afirmarse en el equipo titular de Palmeiras. Incluso, ya ganó dos Copa Libertadores con el elenco que alguna vez defendió Jorge Valdivia.

Cristiano Ronaldo, de 38 años y jugador del Al Nassr saudí, es un ferviente defensor de una dieta y un estilo de vida saludables, e incluso ha mostrado públicamente su disgusto por las bebidas de fantasía, Incluso, durante una conferencia de prensa, retiró una Cola Cola de la mesa en la que hablaba con los medios.