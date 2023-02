Con fecha, horario y exigencias: los detalles de la esperada despedida de Esteban Paredes del fútbol profesional

Esteban Paredes dejó de jugar profesionalmente el pasado 26 de mayo de 2022. En Coquimbo Unido, equipo que recibió al atacante tras desvincularse de Colo Colo, la leyenda del cuadro albo pavimentó su adiós de la actividad profesional. En los “piratas” recaló por una temporada y media, luego de su polémica salida del Cacique.

Y si bien se especuló con su retorno a la actividad, luego de que aparecieran imágenes entrenando en San Antonio, club en el que tiene parte de la propiedad, su retiro ya está sentenciado. A tal punto, que según la información recabada por El Deportivo, la leyenda de Colo Colo tiene cerrada su despedida, que se realizará durante el próximo mes de marzo.

Luego de intensas negociaciones, Esteban Paredes logrará despedirse junto a los hinchas de Colo Colo. El Cacique le prestó sin costo el uso del estadio Monumental, que servirá como escenario para homenajear al Tanque, quien alcanzó a convertir 221 goles en Primera División, superando incluso la marca del histórico Francisco Valdés (215).

La fecha fijada para el duelo será el próximo 25 de marzo. Ese sábado, a las 18 horas, se dará inicio al evento que contará con diferentes amigos del futbolista. Habrá un show musical para los asistentes, en el entretiempo, que estará a cargo del cantante urbano Pailita. Transmitirá TVN y todos los ingresos irán para el bolsillo del otrora goleador.

En lo deportivo, se realizarán dos encuentros. El primero será más breve y tendrá a diferentes exfutbolistas y amigos de Paredes durante su carrera como futbolista. Sus hijos también tendrán un rol importante en la despedida. Estos últimos, cabe recordar, ingresaron al campo de juego una vez que el atacante le convirtió a la U y se transformó en goleador histórico.

Como duelo estelar, el actual plantel de Colo Colo, con el Tanque entre los titulares, se medirá a Colón de Santa Fe de Argentina. Gustavo Quinteros se abrió a la posibilidad de ceder al equipo, en pleno Torneo Nacional, pero con una condición: que el cotejo fuese un duelo competitivo que le sirviese para seguir preparándose de cara a los desafíos que se le avecinan al cuadro de Macul.

Hoy, a casi un mes de la despedida, Paredes comienza a cuadrar la lista de invitados que tendrá para su adiós en el fútbol. En ese contexto, su entorno más cercano ya está delineando la convocatoria, con el calendario ya en la mano. Hay un nombre cuya participación se da por descontada: Arturo Vidal. Cercanos a Paredes, aseguran que el Rey estará sí o sí en Macul. “¿Quiénes vendrán? Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido. Ya hablé con Arturo Vidal, va a venir así que le agradezco una enormidad”, decía Paredes hace algunos meses.

El campeón de América se ha transformado en uno de los futbolistas más cercanos al Tanque y, por la cercanía de Brasil, no tendrá inconvenientes para volver a visitar el estadio en que se formó como jugador. Paredes lo consignó como una de sus prioridades. Además, lo ayuda que el partido amistoso será en plena fecha será FIFA y, seguramente, Flamengo no tendrá duelos acordados. En caso de ser considerado por Chile, para el amistoso frente a Paraguay, que se jugará el 27 de ese mismo mes, el volante tendría que pedirle permiso a Eduardo Berizzo para estar junto a su amigo.

Paredes, incluso, ha deslizado la posibilidad de invitar a Johnny Herrera, uno de sus máximos rivales durante estuvo en la actividad. “No sé, si el público quiere que lo invite yo lo puedo invitar”, dijo el exatacante. ”No sé si Johnny quisiera, es que no sé quiénes van a jugar en contra. Mayormente la gente con que jugué yo, que es de Colo Colo. Más algunos amigos”, reveló. Johnny, en su estilo, respondió. “¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si a la gente le gustaría verme ahí”, comentó en aquella oportunidad. Luego, aprovechó de repasar al de Cerro Navia. “Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo”, cerró.

Esteban Paredes dejó el fútbol en 2022 con un registro de 367 goles en 22 años de carrera profesional. De esa cifra, 198 los convirtió con la camiseta de Colo Colo, equipo al que llegó en 2009 y permaneció hasta 2012, para luego volver en 2014 y estar hasta la temporada 2020. Otra escuadra con la que también brilló fue con Santiago Morning, en donde anotó 95 goles en 171 encuentros.