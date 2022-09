Referentes de la Roja apuntan a Arturo Vidal por sus dardos contra Ben Brereton: “El nivel de nuestra Selección no supera a una segunda división del fútbol inglés”

En el pasado quedaron los momentos en los que la selección chilena se codeaba con la élite del fútbol internacional. La identidad aguerrida que algún día caracterizó a la Roja pereció y los recuerdos afloran ante las deslucidas actuaciones del Equipo de Todos. La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo volvió a perder, esta vez contra Marruecos, y lo complejo de asimilar no es solo el resultado, sino que también las formas, pues Chile fue aplastado por una selección mundialista que ha crecido en demasía durante el último lustro.

Las falencias están a la vista. La Roja lleva seis duelos sin anotar, en los que registra cinco derrotas y un empate (en el que se perdió mediante los lanzamientos penales). En total son 545 minutos sin goles a favor. El último tanto fue obra de Alexis Sánchez ante Bolivia, en el triunfo en La Paz por Eliminatorias. Más de siete meses han pasado desde entonces.

El futbolista del Olympique de Marsella fue uno de los que se mostró ofuscado después de la derrota ante los magrebíes. Junto a Gary Medel, ambos señalaron que se vieron claramente superados y que tienen que trabajar para recuperar el nivel de hace algunos años.

En esa línea, otro referente histórico se pronunció. Arturo Vidal, entre otras cosas, coincidió con sus compañeros, pero al ser consultado por Ben Brereton, su declaración llamó particularmente la atención. “Anda muy bien, está mejorando mucho, se está acostumbrando al equipo y a lo que quiere el entrenador. Claro que esto no es la Championship, en las selecciones se juega a otro nivel”, señaló el volante del Flamengo, haciendo referencia al desempeño que ha mostrado el nacido en Stoke-on-Trent.

Ben Brereton en la derrota de Chile frente a Marruecos. REUTERS/Albert Gea.

Impertinencia propia

Con las formas que lo caracterizan, el oriundo de San Joaquín no tuvo problemas para indicar que, independiente del nivel más que adecuado mostrado por Brereton, aún le falta por mejorar. Cualquier nuevo proceso es dificultoso para todos los futbolistas, ya que hay que adecuarse al trabajo del estratega recién llegado y a su idea. No obstante, las desafortunadas declaraciones no llegan en el momento más óptimo del equipo.

El presente no acompaña a la Roja y Vidal, de cierta manera, se contradice en sus dichos. El futbolista de 35 años, en complemento a lo anteriormente mencionado, señaló que Chile ya no tiene “tantos jugadores en el fútbol de Europa y eso te pasa la cuenta. Los más grandes tenemos que ayudar a los más jóvenes para ser una selección fuerte, sino volveremos a lo mismo”.

Arturo Vidal en la derrota de Chile frente a Marruecos.

Las declaraciones no ayudan

En esa línea, dos referentes del la selección chilena hablaron con El Deportivo para referirse a los desacertados testimonios del Rey. El otrora volante de la Roja, Jorge Contreras, se mostró en desacuerdo con lo señalado por Vidal: “Quizá las declaraciones no son adecuadas por lo que está pasando la selección”.

Con respecto a lo aseverado por el centrocampista, Coke comentó que “habría que intentar entenderlo. Quizás él quiere dar a entender que los niveles de selección son superiores que el del Championship, pero el nivel de nuestra selección no llega a superar a una segunda división del fútbol inglés porque no estamos jugando bien. Eso hay que reconocerlo. El otro día nos topamos con un sistema que no le funcionó al técnico y que si quiere insistir en él, tiene que trabajar mucho con los jugadores. Para un sistema como ese, hay que elegir bien las piezas”.

“Chile no tuvo poder ni volumen ofensivo. Se creó pocas ocasiones de gol y llegó con poca gente al área rival en un amistoso. Se vio que el rival fue muy superior, con otra dinámica. Una intensidad muy diferente a la de Chile. Entonces no entiendo cuál sería el mensaje, la crítica, el consejo, no sé cómo entender lo que Arturo Vidal trata de decir”, añadió.

“Hay que mirar en conjunto y no individualmente porque también podría llegar cualquier otro jugador y opinar de su rendimiento en la actualidad. Eso no hace bien”, complementó el exfutbolista de Colo Colo y Universidad Católica, entre otros.

“Él da motivos para que otros puedan hablar de su rendimiento y eso no es bueno. Hay un tema de conjunto, de liderazgo, de conducción también, que lógicamente, entendiendo que está iniciando una etapa, hay que arreglar. No hay que hacer comparaciones individuales, ni de ligas, ni nada. Todos son responsables del rendimiento que está teniendo la selección. Cualquiera podría decir de que si Vidal va a jugar en esa posición, debería ser más productivo para que el equipo ande mejor. Pero él no es un jugador tan productivo. Él es el que mete, que contagia, que las va a pelear todas. Además, con los años ya no tiene la misma dinámica de antes. Lamentablemente, estas declaraciones no ayudan a encontrar una mejora porque, al final, tienen que intentar unir capacidades para poder encontrar un rendimiento adecuado que les permita ganar partidos”, sentenció el antiguo volante de Las Palmas.

Jorge Contreras, en su etapa como entrenador.

El exlateral derecho del Equipo de Todos, Gabriel Mendoza, también se refirió a lo mencionado por el exjugador del Inter de Milán. Sin embargo, no se cuadró con Contreras, ya que para él, Vidal es una voz autorizada para hablar sobre la Roja.

“Vidal tiene el derecho a decir lo que quiera. Él es uno de los máximos referentes de la selección. Si él lo dice es porque lo vive en la interna, sabe muy bien lo que son ligas y torneos a nivel realmente competitivo y yo creo que no está demás. Es poner la pelota al suelo y decir que en la selección se debe jugar a otro nivel. El otro día nos demostraron que el nivel de Chile está muy bajo en comparación con tiempos anteriores y que están a otro ritmo. Marruecos nos pasó por encima”.

En relación al atacante del Blackburn Rovers, Coca comentó que aún tiene camino por recorrer para adaptarse completamente a jugar por la selección chilena. “Es un goleador. Es un jugador que estuvo en las miras de grandes equipos de la Premier League y que, a lo mejor, Arturo ve reflejado en él que el sistema y que la forma de jugar en Chile es otra. Tiene que adaptarse a los jugadores chilenos, al tipo de funcionamiento que tiene la selección, que no es el mismo de Eliminatorias y que quizás espera mucho más de Ben en la delantera. Tenemos que pensar que ni Ben ni Alexis tuvieron grandes oportunidades para hacerle daño a Marruecos”.

“Vidal es una voz autorizada y puede decir lo que quiera. Cuando se hace una opinión o se crítica individualmente, es muy mal visto, pero esa es la personalidad que tiene un referente para empezar a remecer un poco a esta selección. Brereton lo hizo muy bien en las Eliminatorias pasadas, fue un goleador, un jugador importante y, a lo mejor, esto es un ‘raspacachos’”, continuó.

Al ser consultado por la falta del gol de la Roja, el exdefensor comentó que tiene que ver con el “sistema de juego y la forma del rendimiento de cada jugador. No es posible que no lleguemos ni una vez al arco. Hace seis partidos que no se hace un gol. Tenemos que pensar que Alexis y Ben juegan solos, no hay ningún habilitador. Además, hubo algunos jugadores que no jugaron en su puesto. Entonces cuando se quiere inventar en el futbol, las cosas no funcionan y esto se vio reflejado en el partido con Marruecos”.

Gabriel Mendoza.

Un torneo que resalta en Europa

El Championship es una de las ligas más competitivas del mundo. Caracterizada por lo físico y rápido de su fútbol, aunque sin prescindir de lo técnico y táctico, la segunda división inglesa ha crecido enormemente durante los últimos años.

El certamen es la base de la Premier League, por redundante que suene. Los equipos más relevantes envían a préstamo a sus jóvenes promesas para desarrollarse. Ahí, se codean con figuras del extranjero y experimentados británicos. De esta forma, los futbolistas más destacados y las revelaciones de cada temporada suelen culminar su gran año fichando por algún elenco de la primera división inglesa.

Según Transfermarkt, sitio especializado en el costo de mercado del balompié, el torneo tiene un valor de 1.17 mil millones de euros. El certamen es solo superado por la Premier League (€9.86 mil millones), LaLiga (€5.02 mil millones), Serie A (€4.67 mil millones), Bundesliga (€4.09 mil millones) y Ligue 1 (€3.46 mil millones), es decir, las cinco grandes ligas.

El Championship deja atrás a otros destacados torneos del fútbol europeo como el certamen portugués, el turco, el neerlandés, el belga, el ruso, entre otros.

En tanto, la segunda división inglesa fue la sexta que más jugadores aportó a la Eurocopa de 2020 (disputada el año pasado), última gran competencia que involucró a selecciones del Viejo Continente. Con 31 futbolistas, el certamen solo quedó detrás de la Premier League (118), Bundesliga (90), Serie A (70), LaLiga (39) y la Liga Premier Rusa (32). Sin lugar a dudas, el Championship es una de las ligas más dificultosas y prestigiosas del orbe.