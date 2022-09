Alexis manda un recado al técnico de Chile: “Me gustaría que Claudio Bravo estuviera, es un pilar importante”

La derrota ante Marruecos fue un duro golpe para la Roja. Tanto que los principales líderes salieron a hablar con los medios insistir en lo que debe mejorar el equipo nacional.

Uno de los más locuaces fue Alexis Sánchez, quien reconoció que “ellos fueron más intensos que nosotros. Hay jugadores nuevos y algunos que debutaron. Tenemos que entender que la mayoría de los jugadores del rival juega en Europa y nosotros estamos en desventaja en eso. Hoy los jugadores chilenos no van a Europa”.

Asimismo, el tocopillano trató de explicar la superioridad que mostraron los africanos, en un partido en que el ritmo de la selección chilena se vio muy disminuido.

“Tenemos que mentalizarnos, seguir creciendo. Tenemos que lograr la intensidad que tuvimos con Bielsa, tratar de encontrar esa intensidad. Mejorar lo que propusimos en el inicio”, dijo el Niño Maravilla.

Sobre el nuevo proceso, aseguró que “hay muchas cosas nuevas. La idea es presionar alto, como lo hacíamos con Bielsa. Estamos de acuerdo en eso. El equipo se tiene que conectar mejor, no llegar tarde, porque nos comen las espaldas. Ustedes saben que nos ganaron por todos lados. Ellos tienen otra mentalidad. Hay que decir las cosas como son, debemos tener mucha autocrítica y mejorar. Estamos en un nuevo proceso”.

Consultado sobre la conexión que logró con Ben Brereton, el atacante respondió que “me hubiera gustado que ese pase me llegara a mí también. Que me llegue un pase gol, no que sea yo quien lo haga. Ben se mueve muy bien en los espacios y yo tengo que tratar de girar para poner esa pelota”.

E insistió que “no podemos hacer esa presión muy tarde, porque uno que no llegue nos complica mucho”.

Otro de los temas que tocó en la zona mixta fue la ausencia del Huaso Isla: “Mauricio es grande y tienen que preguntarle a él su responsabilidad a la cara y a la cámara. Todos tenemos que tratar de aportar a la selección, hay muchos chicos nuevos. Estamos recién empezando”.

Antes de subirse al bus, el delantero formado en Cobreloa mandó un recado al técnico sobre la ausencia del capitán de la Roja: “Me gustaría que Claudio Bravo estuviera, es un pilar importante para la selección, juegue o no juegue”.