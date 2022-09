Jorge Valdivia le da con todo a Claudio Borghi: “Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad en los salones de concentración durante la Copa América”

A Jorge Valdivia se le nota incómodo. El ex futbolista de Colo Colo, quien hoy se desempeña como comentarista de radio y televisión, repite en más de una oportunidad durante esta entrevista con El Deportivo que su intención no es buscar conflicto. Asegura que desde que dejó la actividad su objetivo ha sido analizar y comentar los diferentes eventos que le han sido asignados.

Sin embargo, los dardos de Claudio Borghi, quien lo enfrentó con sus dichos este jueves, lo descolocaron. El ex técnico de la Roja apuntó al Mago luego que este último recordara en una entrevista con Jorge Sampaoli la mala campaña del Bichi, entre los procesos de Marcelo Bielsa y el casildense. Borghi no dudó en atacarlo de manera directa, tal como ya lo ha hecho en otras oportunidades: le recordó el bautizazo y aseguró que el ex 10 de Colo Colo tiene trabajo en ADN porque él no aceptó el ofrecimiento. “Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo”, dijo el ex técnico de Colo Colo.

Valdivia se toma su tiempo para responder. Parte aclarando que su intervención en la entrevista con Sampaoli fue siempre desde el ámbito futbolístico: “Quienes estamos en este mundo deportivo tenemos que hablar siempre de lo futbolístico. Cuando en la radio en la que trabajo tuvimos la posibilidad de conversar con Jorge Sampaoli, un técnico campeón de América, exitoso en el extranjero, Jean Beausejour le hizo una salvedad al profe en la que le decía que él también tuvo muchos méritos futbolísticos, tácticos y técnicos para con esa Selección. Y que posteriormente cosechó clasificaciones a Mundial y se consagró campeón de América. Yo hago un paréntesis y agrego que entremedio de Bielsa y Sampaoli estuvo Claudio Borghi, quien no tuvo un buen rendimiento futbolístico ni táctico, donde la Selección no mostró lo que venía haciendo con Bielsa. Mi comentario fue siempre desde lo futbolístico, porque estábamos hablando de fútbol. No era un programa de farándula, nosotros estábamos hablando de fútbol”, dice, de entrada.

“Entre Bielsa y Sampaoli vino Borghi con malos resultados. Primero, con la eliminación en la Copa América con Venezuela, con un plantel extraordinario, con un equipo armado que dejó Bielsa. Y fuimos eliminados sin respuestas técnicas y futbolísticas desde la banca con un entrenador que era él (Borghi). Nosotros en la radio siempre intentamos hablar desde lo futbolístico, porque si no me iría a un programa de farándula a través de Instagram”, ironiza.

Tras la aclaratoria, Valdivia se toma su tiempo para responder punto punto a las declaraciones de Borghi. Más cuando este último puso entre sus grandes logros el haber dejado a la Roja en la primera posición de las Eliminatorias. “Dice que su Selección estuvo primera, pero eso no significa nada. Lo que importa en esto es clasificar a los mundiales, es ser campeón, ganar cosas, y no ir primero tres o cuatro fechas, porque no indica nada. Me extraña que un tipo se jacte de que fue primero en una Eliminatoria cuando lo echan por malos resultados y después llega un entrenador que clasifica a esa selección al Mundial”, agrega.

Valdivia, además, critica a Borghi, quien, en un principio de su intervención en radio Futuro, aseguró no sentirse cómodo con la polémica con el Mago. “Yo me meto en pelea de perros grandes, muy grandes y esta pelea no me parece adecuada”, disparó el ex técnico de Audax, Boca y Argentinos, entre otros equipos.

31 de Mayo 2012/CALAMA Esta tarde la seleccion Chilena de futbol,realizo la quinta practica,de cara al partido contra la Seleccion de Bolivia, por las clasificatorias Mundialista Brasil 2012 FOTOS:JUAN GONZALEZ /AGENCIAUNO

“Me sorprendió esa respuesta. Demuestra su verdadera cara. Si bien él estuvo en una Selección que fue campeona del mundo, no tuvo mayor participación. Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero lamentablemente no jugó en ninguno de los equipos que pasó. Fue al Milan, no jugó. Fue a otro equipo menor en Italia, no jugó. Fue a Flamengo, no jugó. El gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. Perro grande no lo considero, porque como entrenador tampoco fue perro grande. Sabiendo muy poquito pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas. Lo que sí le destaco, es que con un equipo como Argentino Juniors pudo ser campeón, porque después... muy poquito”, lanza.

Claudio Borghi, en su respuesta durante este jueves, volvió a reflotar el Bautizazo, indisciplina que marginó al Mago de la Roja. “Tenía mucha esperanza de poder hacer un buen trabajo (en la Selección). De lo que sí tiene que acordarse es que se equivoca en sus dichos porque no era el mismo equipo de Bielsa y Sampaoli. Yo tuve que sacar a cinco jugadores de los cuales 4 eran titulares inamovibles, no Jorge Valdivia”, señaló.

Valdivia no dudó en responder esa afirmación. “Me extraña que diga que no era inamovible. En Colo Colo yo era inamovible para él, lo ha declarado toda su vida. Siempre ha dicho que he sido su debilidad, es cosa de buscar en google. De hecho, él me promueve con Roberto Hernández al primer equipo de Colo Colo. Él me lleva a la Selección que disputó la Copa América en Argentina, incluso lesionado. En Colo Colo fui pilar fundamental. Y en la Selección siempre dijo que fui fijo. Vuelve a demostrar su verdadera cara cuando se siente ofendido: empieza a atacar, a hablar desde lo personal”, señala.

Valdivia asegura estar cansado de que Borghi saque a colación el Bautizazo. Dice que ya dio suficientes explicaciones por una indisciplina que ensució su paso por la Roja. “Yo siempre asumí mi responsabilidad en el tema del Bautizazo. Internamente y externamente siempre lo hemos asumido. Es cosa de buscar en google las explicaciones que siempre he dado. Y yo asumo mi falta. Pero él también tiene que asumir responsabilidades”, dice.

“Sinceramente, si Bielsa era el entrenador no pedía permiso, porque no me hubiesen dado nunca. Si Sampaoli hubiese sido el entrenador, tampoco hubiese pedido permiso porque sabía la respuesta. Pero con un técnico permisivo, que lo conocí en Colo Colo, que había mucha licencia, que siempre se habló que en sus equipos había mucha indisciplina, yo sí me sentí en el derecho de pedir. Además que lo conocía, imagínate que Hernán Torres, su PF, es el padrino de mi hija. Es por eso que me tomé la libertad de pedir permiso sabiendo que me lo iban a dar, porque Borghi es un técnico que te da muchas libertades. Él mismo lo ha dicho”, lanza.

“Te insisto en que asumo mi responsabilidad. Te lo he dicho en otras entrevistas. Yo me equivoqué. Siento que está bien el castigo porque incumplimos a una orden. Pero Borghi debió manejarse de la misma manera que lo hizo el día anterior, porque antes de nuestro bautizazo llegó un jugador con la cabeza rota de una fiesta. Además, cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos”, lanzó.

Valdivia se sigue explayando. “El bautizo fue un error que nosotros cometimos, pero él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se habló mucho, se comentó, se especuló, que se subió en un estado dudoso al bus. Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. Se jugaron dos partidos. A mí eso no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es. Lo vio un dirigente. Que Borghi no se olvide que nosotros compartíamos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, en los salones de concentración durante la Copa América en Argentina”, asegura.

El Mago, quien también está haciendo el curso para ser entrenador, asegura que nunca trabajaría con Borghi. Tampoco seguiría su estilo de trabajo. “Ya que habla de lo personal, no me gustaría pertenecer al cuerpo técnico de Borghi. Un entrenador que se va a Ecuador, llega a una institución grande, a la semana dice que quiere renunciar, después no, después sí. Después le dice a su cuerpo técnico que se va a quedar en Ecuador, llevan a sus familias, matriculan a sus hijos en el colegio, arriendan las casas, y a los meses aparece Borghi y renuncia... Eso me parece una deslealtad terrible para los que trabajan con él”, acusa.

“Es cosa ver lo que hacía en FOX. Cada tres meses iba a pedir que le subieran el sueldo. Entonces, chuta. Yo también puedo hablar de él, y no tengo ningún problema. Y me parece perfecto si mañana quiere volver a hablar y responderme, perfecto. Y yo le voy a volver a responder. Porque así como él se siente con la facultad de decir algo mío, yo también lo puedo hacer porque fui su jugador en Colo Colo, en la Selección. Entonces, si nos queremos empezar a ver la suerte entre gitanos, yo no tengo ningún problema. No tengo miedo, somos los dos grandes. Él, que se sienta con la libertad, pero yo me voy a sentir igual. Esto se genera porque me siento atacado, porque yo hablo de algo futbolístico y él lo toma como algo personal”, advierte.

Valdivia también aclara cómo se gestó su llegada a la radio ADN. Señala que su arribo no tuvo que ver con un no de Claudio Borghi. Este último aseguró que cuando rechazó la propuesta permitió el arribo del Mago. “Hay una desinformación un poco grande y confusa. He tenido tres propuestas de trabajo: TNT, ESPN y ADN. Con la persona que me junté de TNT, su preocupación era que estuviese con Borghi. Yo le dije que no podía estar sentado con una persona como Borghi, que solo le gusta dar, pero no acepta recibir. Fui a ESPN porque me pareció más atractivo. ADN se me ofreció hace mucho tiempo y también me comentaron esa opción. Pero él está en una radio que sale antes que nosotros. Y lo que yo supe es que él diría lo mismo que dijo allá, unas horas más tarde acá. No tiene sentido”, explicó.

Para cerrar, Valdivia pide a Claudio Borghi que respete los códigos. No entiende que cada cierto tiempo salga disparando contra Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. “Bielsa nunca le respondió a Borghi y él se cansó de hablar de Bielsa y Sampaoli. Me imagino que él sentirá que no tiene que ver con códigos. Uno considera que sí, siente que sí. Los códigos de él son muy distintos al de todos los otros. Él habla de los videos que encontró de Bielsa, que los encontró maravillosos, pero no le sacó provecho. Lo podría haber usado para trabajar los balones detenidos, porque en Colo Colo no trabajábamos balones detenidos; cuando teníamos partidos amistosos; para saber quién era el lateral derecho de Francia y no improvisar. Sus códigos son muy distintos al resto”, cierra.