Borghi detona otra bomba en la guerra con Jorge Valdivia: “Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo”

Claudio Borghi y Jorge Valdivia están peleados. A muerte. De la relación que habían forjado al coincidir en Colo Colo y en la Selección ya no queda nada. El Bautizazo, uno de los actos de indisciplina más graves que cometió la Generación Dorada, los separó para siempre. Ahora, cuando uno se refiere al otro es para atacarlo. Y cada ofensiva es, literalmente, una bomba.

Al exseleccionador no le cayó nada bien el análisis que realizó el exmediocampista, quien cuestionó su labor al mando de la Roja, comparándola con las etapas de Marcelo Bielsa y la de Jorge Sampaoli. ““El trabajo de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa fue espectacular, pero no debemos olvidar que entre medio de su llegada hubo otro entrenador (Claudio Borghi) con el que no pasó nada, con el mismo plantel, así que no es tan fácil ganar, hay que valorar más”, apuntó el Mago, en una evidente declaración de guerra.

El Bichi no tardó en reaccionar. “Entre Bielsa y Sampaoli estuve yo... se habrá referido a mí. Yo me meto en pelea de perros grandes, muy grandes y esta pelea no me parece adecuada. En sus dichos tiene razón, yo no gané nada con la Selección, no gane la Copa América, pero sí fuimos primero”, contraataca el campeón del mundo en México 86, en una intervención en el programa Futuro FC, de la radio Futuro.

Jorge Valdivia, en un partido de la Selección.

“Tenía mucha esperanza de poder hacer un buen trabajo. De lo que sí tiene que acordarse es que se equivoca en sus dichos porque no era el mismo equipo de Bielsa y Sampaoli. Yo tuve que sacar a cinco jugadores de los cuales 4 eran titulares inamovibles, no Jorge Valdivia”, puntualiza.

El mazazo letal

Borghi traslada la disputa al actual rol que desempeñan ambos. “Futuro con ADN son radios hermanas y no hay ningún problema en que se mencione mi nombre en otra radio. Hay cosas incontrolables porque los códigos no funcionan para todo el mundo igual”, introduce el estratega antes de dar paso al dardo final.

“ADN me llamó para trabajar ahí después de la salida de Guarello y yo dije que no y ese dicho que no le permitió a Jorge Valdivia trabajar ahí. Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo. Ojalá que le vaya bien, pero le falta recorrido como para entender que hay que saber ubicarse en el puesto donde uno está”, sentencia el entrenador, en el mazazo final de la intervención dirigida a su expupilo, ahora convertido en uno de los principales enemigos.