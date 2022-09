De cortado por Diego López a titular frente a la UC: la prueba de fuego que tendrá Martín Parra en la U

Martín Parra tuvo una llegada tormentosa llegada a Universidad de Chile. Lo que para cualquier futbolista profesional podría ser un paso adelante en su carrera, pues fichaba en uno de los tres grandes del país, se transformó en una polémica que sumó una serie de cuestionamientos. El joven portero, que pertenece a los registros de Huachipato, firmó por seis meses con el equipo que entrena en La Cisterna. Su nombre fue acercado luego de la partida de Hernán Galíndez al Aucas, de Ecuador, pese al portazo que recibió de entrada por Diego López. El uruguayo nunca lo quiso.

Hoy, sin imaginarlo, su nombre se posicionó en el club. Con Sebastián Miranda en la banca, Martín Parra parece haber ganado una vida. Más cuando Cristóbal Campos, el arquero fijo de los azules, está en la gira de la Roja en Europa para los duelos ante Marruecos y Qatar. El formado en la Octava Región ha sumado bonos para ser titular del equipo que se medirá ante la UC, por la Copa Chile.

“Para mí están preparados los dos, Martín Parra y Pedro Garrido, me dan confianza a mí y al resto de los muchachos. Al que le toque jugar al arco sé que lo va a hacer bien. Son dos muchachos que se entrenan siempre a full. Dan todo de ellos para seguir creciendo como jugadores. Es una decisión del profe, pero los veo bien a los dos”, manifestó Luis Casanova, el defensor de la U.

Uno de los puntos a favor de Parra es su experiencia. En Huachipato ya había debutado en el fútbol profesional. Además, viene de jugar el semestre pasado en la liga peruana. En San Martín de Porres, jugó nueve encuentros de 13 posibles y recibió 23 goles en contra, un promedio de 2,6 tantos por partido.

Sus primeros meses, sin embargo, no han sido fáciles en la U. El primero en apuntar su fichaje fue su ex técnico, Diego López. El uruguayo, quien fue cesado tras anotarse como uno de los peores técnicos que ha pasado por La Cisterna, le bajó el pulgar apenas su nombre empezó a circular por el equipo laico.

“Creo que nosotros estamos de acuerdo con (el gerente deportivo Manuel) Mayo, teniendo dos arqueros que están en la selección, la idea nuestra es traer un arquero con experiencia. Es un puesto particular, es lo que he hablado directamente con él. No entro en la parte económica pero si en la deportiva, como club debemos buscar lo mejor para nosotros. Lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor es un arquero con experiencia, tenemos a Garrido y Campos en la selección juvenil”, reconoció el charrúa.

Sus palabras, sin embargo, no fueron escuchadas por Azul Azul. Poco importó que el estratega diera el visto bueno a la llegada de Leandro Cañete, el arquero de Santiago Morning. Finalmente, se terminó optando por Martín, de apenas 21 años, por el bajo costo que significaba su arribo para el club.

Una vez que se cerró su fichaje, Martín Parra prácticamente no fue considerado. Solo apareció en una que otra nominación, cuando Pedro Garrido no estaba en la U por sumarse a las selecciones menores de la Roja. López le dejó en claro que era el tercer arquero del equipo. “Mis pedidos eran de otras características, porque ya teníamos dos arqueros jóvenes. Pero también te expliqué que el mercado muchas veces lleva a esas cosas. Lo que hicimos, lo hicimos en conjunto. Y también te dije que era un puesto particular, porque el que viniese no va a jugar. El titular es Campos”, cerró.