Un adiós soñado: Rafael Nadal será el compañero de Roger Federer en su último partido como profesional

Este viernes se vivirá en el O2 de Londres una de las jornadas más emotivas que recuerde del tenis: el adiós de Roger Federer, el jugador que cambió a este deporte y que dio inicio a una de las eras más gloriosas de la actividad. Y lo hará en un partido lleno de simbolismos, ya que jugará en compañía de Rafael Nadal, acaso el mayor rival de su laureada carrera. Sus rivales serán los estadounidenses Frances Tiafoe y Jack Sock, en el último turno de la jornada inaugural de la Laver Cup (alrededor de las 17.00 de Chile).

“Es súper especial poder jugar con Rafa. Es una sensación diferente, poder salir a la pista y tener la oportunidad de jugar con Rafa o Novak. Así que, que tengamos la oportunidad de hacerlo una vez más, va a ser maravilloso”, manifestó la leyenda suiza, quien se retira con 103 títulos profesionales, 20 grand slams, 1.251 triunfos a nivel ATP y más de 130 millones de dólares en premio, entre otras marcas increíbles.

“Pasar por las carreras que ambos hemos tenido, salir del otro lado y ser capaces de tener una buena relación, creo que es quizás un gran mensaje también, no solo para el tenis, sino para el deporte más allá”, había dicho este miércoles, cuando fue consultado por la posibilidad de hacer dupla con el mallorquín.

Rafa, que el 24 y 25 de noviembre visitará el país, se mostró emocionado por la posibilidad de ser el compañero final del astro helvético. “Después de todas las cosas increíbles que compartimos juntos dentro y fuera de la cancha, ser parte de este momento histórico será algo increíble e inolvidable para mí. Espero poder tener una buena oportunidad de jugar a un nivel decente, y espero que juntos podamos dar un buen espectáculo y, tal vez, ganar un partido. Espero que la multitud apoye mucho y lo pase bien. Estar en la cancha, tener a Roger a mi lado, será algo muy especial y estoy muy feliz por eso”, declaró.

Y no se quedó en eso, ya que el manacorí expresó su profundo respeto por la relación que fueron cultivando a lo largo de los años. “Los recuerdos que trae Roger al deporte no son solo en los partidos contra mí. Lo vi teniendo éxito en la televisión y luego pude tener una rivalidad increíble; creamos una rivalidad increíble los dos juntos. Por otro lado, algo por lo que estamos muy orgullosos, ha sido una rivalidad amistosa. A veces no es fácil, porque nos estábamos jugando cosas muy importantes para nuestra carrera, pero al mismo tiempo pudimos entender que al final las relaciones personales son más importantes que los asuntos profesionales. Pudimos manejarlo, creo que de la manera adecuada. Mañana va a ser algo especial. Va a ser difícil manejar todo, especialmente para Roger, sin duda. Para mí también, porque se despide uno de los jugadores más importantes, sino el más importante de mi carrera tenística. Estoy súper emocionado y agradecido de jugar con él”, remató.

La jornada del certamen que enfrenta a Europa contra Resto del Mundo comenzará a las 9.00 (hora chilena), con el partido entre Casper Ruud y Jack Sock; a continuación se disputará el encuentro entre el argentino Diego Schwartzman y el griego Stefanos Tsitsipas. Mientras que la sesión nocturna está programada para las 15.00, y será abierta por el duelo que jugarán Andy Murray y el australiano Álex de Miñaur, para concluir con el adiós de Federer, una noche que resonará por mucho tiempo.