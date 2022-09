En San Carlos de Apoquindo, en cancha de cemento y con avión privado: los detalles de la visita de Rafael Nadal a Chile

El 24 de noviembre, Rafael Nadal arribará a Chile por tercera vez en su carrera y después de nueve años. Lo hará en el marco de una gira por Latinoamérica, que contempla otras cuatro estaciones: Argentina, México, Ecuador y Colombia. En esos países estará acompañado por el noruego Casper Ruud, número dos del mundo y finalista de Roland Garros y el US Open en esta temporada. Sin embargo, en Santiago su rival será Alejandro Tabilo, con quien disputará la Copa Jorge Yarur, al día siguiente.

A diferencia de los otros países, la finalidad de la visita del máximo ganador de grand slams de la historia está relacionada con la inclusión, ya que dentro del evento habrá una exhibición preliminar entre el tenista argentino en silla de ruedas Gustavo Fernández y el español Martín de la Puente, dos de las grandes figuras internacionales en esta modalidad.

“Este es un evento sin fines de lucro. Jorge Yarur nos dijo ‘traigamos a Rafa y mostremos también lo que hacen los tenistas en silla de ruedas’. No es un tema en el que vayamos a tener número azules aquí ni mucho menos”, explica Gabriel Basso, director ejecutivo de la fundación Museo de la Moda, la entidad detrás de la visita del manacorí.

“Aceptó de primera. Siempre ha tenido una relación muy cordial con Chile y especialmente con Jorge. Además, nosotros le planteamos que era un evento sin fines de lucro, en el que lo traíamos a él para apoyarnos mostrando a los tenistas en silla de ruedas. A través de Carlos Costa, la recepción ha sido perfecta. Rafa sabe quién lo trae acá y cuál es el objetivo acá”, añade, acerca de la respuesta de la estrella española.

“Tuvo una muy buena reacción, porque siempre lo han acogido muy bien acá. Incluso, Rafa se acordó de las veces que estuvo en las dos casas de Jorge, donde él hizo una comida cinco estrellas para él y el resto de los jugadores del ATP de Viña y también recordaba la estatua que hay aquí en Santiago”, apunta Carlos Ampuero, director del evento.

También la elección del rival de la leyenda pasó por una reflexión profunda en febrero de este año. “Nosotros no estábamos buscando a todos los campeones. Si es por eso, los tenistas discapacitados no aparecen en la portadas y nos quedó dando vuelta el tema. Pero desde un primer momento elegimos a Tabilo, no influyó en nada el hecho de que ahora sea el número uno de Chile, porque cuando lo pensamos no lo era”, precisa.

“Elegimos a Tabilo por el compromiso que tiene con el público chileno, con el gesto de elegir representar a Chile en vez de jugar por Canadá. Para nosotros eso fue súper significativo y conocerlo nos puso la guinda de la torta. Vimos a un tipo con una resiliencia, con una humildad... y nos demostró que lo único que quería era jugar con su ídolo. Eso nos cerró perfecto”, complementa Basso.

Y si bien Rafa jamás a enfrentado al zurdo nacido en Toronto, sí ha tenido gestos. “En el comercial de apoyo del evento, sin tener la obligación de hacerlo, mencionó a Alejandro, lo que demuestra su compromiso con el evento y su calidad humana”, destaca Ampuero.

Cambio de escenario

Apenas se confirmó la exhibición, se pusieron en la mesa diversos escenarios para llevarla a cabo, tomando ventaja la Quinta Región. Sin embargo, hubo un cambio de planes, ya que hubo diversas complicaciones para utilizar el Estadio Sausalito, lo que obligó a tomar otra ruta. “Viña fue la primera opción, también estaban Santa Laura y el Monumental. Finalmente, terminamos en San Carlos de Apoquindo, porque es el único lugar donde podemos montar una determinada cantidad de graderías”, sostiene Ampuero.

En ese contexto, entrega detalles sobre la capacidad que tendrá el recinto para el partido del 25 de noviembre. “Queremos un aforo de entre 11 mil y 12 mil tickets, que es lo que nos permite la construcción”, agrega, junto con confirmar que una de las exigencias de las autoridades fue la implementación de anillos de seguridad para el evento.

En cuanto a los precios, la idea de la organización es solo recuperar la inversión. “Hicimos un cuadro comparativo y los precios van a estar bastante parecidos a lo que fue la exhibición de Federer en Chile. Podríamos haberlo subido, incluso, pero no perseguimos un lucro en esto”, señala el director del evento. En ese plano, las entradas más baratas partían en $ 75 mil. No obstante, habrá descuento para clientes de los sponsors mediante preventa. En tanto, la venta está programada para los próximos días, a través del sistema PuntoTicket.

Asimismo, una de las complejidades que elevó los costos fue una petición de Nadal acerca de la superficie. “Él probablemente va a seguir jugando en 2023 y pidió como favor que en todas las ciudades donde juegue haya una cancha dura. Entonces, eso significa otro esfuerzo, porque hay que construirla y luego demolerla, porque se va a ocupar para un solo partido, lo que no es menor”, manifiesta.

En tanto, la pelota oficial de la exhibición será de la marca Babolat, auspiciadora del mallorquín.

El itinerario

Los dos días en que Nadal estará en Chile contemplan una serie de actos. “Él llega el jueves 24 de noviembre, habrá una agenda de actividades con los sponsors y se retomará la tradición de la comida con Jorge. Ya ha estado en las dos casas de Jorge, en Santiago y en Viña. Además, queremos armar una muestra con algunas cosas de tenis”, confirma Gabriel Basso.

Asimismo, la intención es realizar actividades inclusivas. “Queremos hacer partícipe a la Teletón. No sabemos si a través de una visita a algún centro o a través de otra actividad. Puede ser un partido previo al preliminar. Es el mes de la Teletón y tenemos que vincularnos de alguna manera”, expresa el director ejecutivo del Museo de la Moda.

Dentro de las particularidades de la visita de Nadal, se encuentra la fórmula para que pueda trasladarse por el continente. “Todas las ciudades nos hemos puesto de acuerdo para que tenga un avión exclusivo para él y su equipo. Así después del partido va a recoger sus cosas en el hotel y se va a Bogotá, que es la siguiente parada”, revela Carlos Ampuero.

En los próximos días se llevará a cabo la presentación oficial del evento, donde se mostrará un saludo de Rafa y de los demás tenistas, además de un video de bienvenida de Jorge Yarur, quien por estos días se encuentra fuera del país.