Luis Enrique sorprende en la Selección de España con innovadora propuesta: los futbolistas entrenan con un walkie-talkie en la espalda

Luis Enrique sorprende en la selección española. El ex futbolista, hoy técnico de la Roja de Europa, utilizó un innovador método para dar indicaciones a los futbolistas durante los entrenamientos que marcan la preparación para el duelo ante Portugal, en el encuentro que será válido por la sexta jornada de la Nations League.

En la última sesión de trabajo previo al duelo ante los lusos, el seleccionado dispuso que sus jugadores entrenaran con un walkie-talkie en la espalda. ¿La idea? Evitar los constantes gritos durante las prácticas.

Para comunicarse con los futbolistas, los seleccionados no deben tocar nada del aparato. Solo deben escuchar lo que dice Luis Enrique, quien es el que activa la comunicación al ser el emisor del mensaje.

La cuenta oficial de la Selección de España dio a conocer el nuevo implemento. En un video, se aprecia el walkie-talkie en el peto de entrenamiento de Morata. Además, Luis Enrique explica a los jugadores el nuevo método de comunicación, y después aparecen imágenes del técnico ordenando a Koke y Gavi.

“¡Koke, sólo tienes la necesidad de apoyar cuando tengas necesidad de entrar! Si no, te quedas ahí. ¡Álvaro, baja otro interior! ¡Álvaro, tienes que ir al apoyo! ¡Aléjate, Gavi! ¡Solos, solos! ¡Más atrás, Gavi; más atrás, parte de atrás! Espera a que Rodri se vaya a un lado”, son algunas de las instrucciones que le da Luis Enrique durante la práctica.

También se escucha una reprimenda a sus centrales. “¡Para arriba Carlos, para arriba!”. “¡Busi (Busquets) , dile a los centrales que circulen tres o cuatro veces! ¡Que si no vamos a empezar a jugar a idas y vueltas y a eso no jugamos nosotros!”, se queja el entrenador.

En el mismo video, Luis Enrique explica la importancia de la utilización del aparato. “Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a dirigirme a gente que está lejos en voz baja”, comentó con ironía el técnico asturiano en la reunión explicativa a los seleccionados. “Para dar órdenes y consignas en posible correcciones, así no me dejo mal la garganta. Espero que no se acople mucho y que les pueda servir. Lo puedes oír, no tienes que hacer nada”, cerró.