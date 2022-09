“Very good, very nice, how are you?”: la hilarante y distendida conferencia de Marcelino Núñez y Gary Medel que sacó risas en la gira de la Roja por Europa

La Roja bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo sigue preparándose para el encuentro que sostendrá este viernes contra Marruecos en España. Este martes los jugadores Marcelino Núñez y Gary Medel estuvieron en la conferencia de prensa, oportunidad en la que aprovecharon de analizar lo que se viene para la selección en los próximos días.

Antes del inicio, mientras se preparaban los últimos detalles, se vio a ambos jugadores alegres y realizando algunas bromas antes de contestar a las consultas de los medios.

El actual volante del Norwich fue el que se llevó el protagonismo en esta etapa. Contó del uno al cuatro en la prueba de sonido. “Very good, very nice, how are you? (Muy bien, muy bien, ¿cómo estás?)”, continuó.

“I’m from Norwich City (Soy de Norwich City)”, continuó el ex Universidad Católica. Poco después ingresó al salón Gary Medel con quien también compartió un breve diálogo. Núñez le señaló que esta era la primera vez que estaba en una entrevista, provocando la inmediata respuesta del zaguero. “Sale pa’ allá, siempre te veo hablando”. Acá, en conferencia”, aclaró después Marcelino.

Luego en la sala de conferencia se le preguntó a Medel si hablaba inglés y este respondió “a little” (un poco). Y es que tuvo que utilizar el inglés para defender al Cardiff City en la temporada 2013-14, club al que llegó como su tercera experiencia internacional tras su paso por Boca Juniors y Sevilla.

Por último, Núñez dio muestras de su inexperiencia en estos asuntos, indicándole a Medel. “Empieza tú primero. Estoy nervioso”.

La conferencia

Ya más serios, Medel y Núñez respondieron a las consultas de la prensa. Allí el actual zaguero del Bologna se refirió a la ausencia de la convocatoria de Claudio Bravo. “Es una decisión del cuerpo técnico, es raro que no esté, pero no entramos en eso nosotros”. Luego complementó que “hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está y nosotros apoyar a los arqueros que están acá para que sigan creciendo”.

Además, habló sobre su posición en el terreno de juego, pues en la última gira asiática el DT lo posicionó como volante. “Vengo jugando de central, pero en Asia jugué de contención, aunque estoy disponible para lo que decida el cuerpo técnico. Si juego seré feliz y si no, aportar de la mejor manera para el bien de la selección”.

Por su parte, Marcelino Núñez dijo estar “muy contento de ser partícipe de la Selección, también de las exigencias que nos pide el profe como grupo. Entrenamos y fue muy intenso, también siempre estoy contento y feliz de aprender de la generación dorada y muy feliz de participar de nuevo en la selección”.

“Es un privilegio, la generación dorada le ha dado todo a nuestro país futbolísticamente, eso en mi sueño me inspiró mucho a conseguir cosas grandes como ellos, y verlos me ayuda mucho futbolísticamente, a crecer, y eso también me ayudó a adaptarme tan rápido al fútbol inglés”, añadió.

Por último, agradeció a Universidad Católica, pues le entregó “la oportunidad de debutar, gracias a la liga chilena me pudieron llamar a la Selección, convocar, y llegué al club en Norwich, me recibieron bien los compañeros, me sorprendieron las instalaciones y en especial las canchas, eso me ayudó mucho a adaptarme rápido”.

Chile se medirá ante Marruecos este viernes 23 de septiembre a partir de las 16.00 horas de Chile en el RCDE Stadium de Barcelona. Luego deberán viajar hasta Austria para enfrentar en Viena a la selección de Qatar el martes 27 desde las 14.00 horas.