La irónica advertencia de Jorge Valdivia: “Voy a dirigir a la U y le vamos a ganar a Colo Colo en el Monumental luego de 150 años”

En medio de la caótica situación que vive Universidad de Chile tras la salida de Diego López y la llegada de Sebastián Miranda como DT interino, Jorge Valdivia se dio un momento para lanzar una broma.

Durante el programa Los Tenores de Radio ADN, se le consultó al Mago, quien está realizando un curso para convertirse en entrenador, que si se diera la posibilidad entrenaría a Universidad de Chile.

Por lo mismo, Valdivia no demoró mucho en dar su particular respuesta. “Sí, lo voy a dirigir, carajo, y le voy a ganar a Colo Colo en el Monumental, luego de 150 años”, comentó el ex volante nacional.

Luego profundizó incluyendo a Darío Osorio como parte del plantel tras pasar por Europa. “Será el 10, el capitán de mi equipo y le diré ‘si pasas de la mitad para atrás, te saco’” cerró Valdivia.

La U, con la confianza en Miranda

Después del mal paso de Santiago Escobar por el banco de Universidad de Chile, Sebastián Miranda fue el encargado de tomar el plantel, alcanzando a dirigir solo cuatro encuentros, consiguiendo dos victorias e igual cantidad de derrotas.

Luego le cedió el puesto a Diego López, el mismo que tras su salida le dio una nueva oportunidad. El viernes Azul Azul compartió un comunicado en el que confirmaron el despido de López y la llegada de Miranda como interino.

“El Club Universidad de Chile comunica a sus hinchas y a la opinión pública la determinación de finalizar anticipadamente y por mutuo acuerdo el vínculo contractual con el Sr. Diego López Breijo y su cuerpo técnico”, escribieron en la página oficial.

“Agradecemos el compromiso y profesionalismo de Diego y su staff técnico. Además, le deseamos el mayor éxito en sus futuros proyectos deportivos y personales”, continuaron.

“Asimismo, informamos que Sebastián Miranda Córdova asumirá como entrenador del Primer Equipo en forma interina. Nuestro actual jefe técnico del fútbol formativo llegó al Club en octubre de 2021 y ya estuvo en la banca durante el pasado mes de mayo, dirigiendo al plantel de honor en cuatro partidos del Torneo Nacional”, prosiguieron.

“En ese sentido, también queremos destacar su total disposición para ayudar al club en este complicado momento”, finalizaron.

Miranda, de 42 años, se sumó al staff de la U en octubre de 2021 para desempeñarse como uno de los entrenadores del área formativa del club, tomando el mando de la categoría Sub 17. Además en su currículum como técnico destaca como asistente en Palestino, Santiago Wanderers y Universitario de Deportes de Perú, además de ser el ayudante de Patricio Hormazábal en la selección nacional Sub 20.

Su primer desafío en este nuevo paso será este jueves desde las 15.30 horas, momento en el que tendrá que enfrentar como visitante a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.