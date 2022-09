Andrés Holguín, abogado de Castillo: “Byron no comparecerá a la audiencia del 15 en la FIFA, ni presencial ni telemáticamente”

La publicación de un audio, donde supuestamente el jugador Byron Castillo reconocía no ser ecuatoriano, infundió una buena dosis de optimismo en la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

La noticia publicada por el diario británico Daily Mail lleva un poco más de incertidumbre al comparendo del próximo 15 de septiembre, donde las federaciones chilena y ecuatoriana volverán a presentar pruebas. Incluso, el mismo jugador fue convocado para declarar como testigo.

Sin embargo, en el entorno del lateral del León de México ni siquiera se inmutan por este nuevo antecedente. Así se desprende de las palabras del abogado que representa al jugador, Andrés Holguín, quien en conversación con El Deportivo refutó la importancia del archivo develado en Gran Bretaña.

“Ese es un audio que fue utilizado en el proceso que Byron siguió contra el Registro Civil de Ecuador. Nunca se pudo determinar que fuera la voz de Byron en ese proceso y se rechazó como prueba. No tiene validez alguna. El Registro Civil lo presentó como prueba cuando no quiso darle cédula de identidad a Byron Castillo por los documentos que ahora tiene el abogado Eduardo Carlezzo”, dijo el profesional especialista en derecho deportivo

Más aún, insistió que “los dos jueces, de primera y segunda instancia en el Tribunal Constitucional en el Ecuador, decidieron que ese audio no constituye prueba, ya que ni siquiera se puede determinar que es Byron Castillo quien habla en ese audio”.

Consultado sobre el momento que aparece este nuevo medio probatorio, el doctor explicó que “este audio lo han de haber tenido guardado desde 2018 hasta este momento, porque ya la desesperación está jugando un papel importante. Porque si la audiencia es el 15 y la sentencia saldrá una o dos semanas más tarde. Y tendrán todo octubre para darse cuenta de que por la puerta de atrás no entrarán al Mundial. Eso está desesperando a los dirigentes chilenos y a su abogado”.

¿Por qué el Registro Civil demandó al jugador?

El Registro Civil en algún momento, por esta misma información, por estos mismos documentos, le negó la emisión de la cédula de identidad a Byron Castillo. Cuando a Byron le expiró la cédula, el Registro Civil no se la entregó por estos cuestionamientos que se habían planteado. Byron presentó una acción constitucional contra el Registro Civil, la ganó en primera y segunda instancia- El juez constitucional ordenó al Registro Civil que le entregue la cédula a Byron por ser ecuatoriano.

¿Entonces no es algo nuevo?

A ver. Todo esto ya fue materia de análisis para un juez constitucional aquí en el Ecuador. Entonces, mal podría la FIFA resolver en contra de lo que un juez constitucional de la República del Ecuador ya resolvió. Entiendo la expectativa que hay en Chile, pero este caso no va a ninguna parte. El jugador no puede ser sancionado en nada y la federación cuenta con los documentos que respaldan la nacionalidad del futbolista, además de lo que resolvió el juez constitucional. La FIFA no se meterá en la soberanía de un país, porque es algo que no hace.

¿Por qué surge a solo días del comparendo?

No lo sé. Alguien les está jugando mal a ustedes allá en Chile. Entregando pruebas que ya fueron analizadas y no consideradas al momento de fallar en favor del jugador.

¿El jugador declarará ante la FIFA el próximo jueves?

Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena. Byron no se va a prestar para ese show, no comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Ahora viajará a Europa para concentrarse con la selección para los amistosos de la próxima semana (Ecuador juega con Arabia Saudita en Murcia y con Japón en Düsseldorf). Juega el jueves por León contra Cruz Azul y de ahí se marcha a Europa.

¿Quién cree que filtró esta nueva información?

No tengo ni idea quien puede estar filtrando estas pruebas que ya no son válidas. Parece que encontró cliente allá en Chile. Si alguien tiene alguna bronca con el jugador hay otras maneras de zanjarlo. Pero cargarse de esta manera a un país, es de miserables.

Ustedes confían en que el fallo se mantendrá…

A mi manera de ver, la FIFA ratificará el fallo como se había pronunciado. Ecuador jugará el mundial y Chile tendrá que ir al TAS si le da la gana, para pedir un resarcimiento económico. Si es que le dan la cabida.

¿Byron Castillo insistirá en la demanda contra la federación chilena?

La demanda la haremos una vez que termine este caso. La instancia donde la presentaremos la haremos pública cuando la presentemos. Tenga en consideración que ya no hablamos de un jugador que esté militando en un club local, sino que ahora está en México que gastó una cantidad considerable de dinero en comprar al jugador.

¿Bajo qué argumentos?

Nosotros podemos decir que haremos una demanda contra la federación chilena con todo lo que implica emocionalmente o la afectación que pudo causar en el futbolista.

¿En qué momento lo harán efectivo?

Cuando termine el Mundial, en el descanso de diciembre tomaremos decisiones. Pero que de va a hacer, no te queden dudas de que se hará. Se ha atentado contra la honra del jugador, por eso presentaremos la demanda contra la federación chilena. Demostraremos el daño que se le ha causado, inclusive económicamente, por todas estas declaraciones que se han hecho.