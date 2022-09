Extécnico de Alexis Sánchez en Udinese da las claves de su renacer en Francia: “Se nota que ha recuperado la alegría de jugar al fútbol”

Alexis Sánchez ha vuelto a llenar las portadas de los diarios. Si antes era en Italia o Inglaterra, hoy es Francia el país que lo destaca. Con la anotación que convirtió por el Marsella, en el 2-1 ante el Lille, el chileno comienza a retomar la jerarquía que lo ha llevado por media Europa.

Así lo explica uno de sus ex entrenadores, el italiano Gianni de Biasi. El mismo que lo dirigió en Udinese en la temporada 2009-10. En conversación con El Deportivo, el seleccionador de Azerbaiyán destaca la llegada del chileno a Ligue 1. El campeón de América ya registra cuatro goles en seis encuentros disputados con su nueva camiseta

“Vi que había marcado dos goles, sus primeros tantos con Marsella, eso me pone muy feliz”, dice en relación al doblete ante el Niza, el técnico que clasificó a Albania a una fase final de la Eurocopa.

El europeo no esconde su admiración por el presente de Alexis. Está al tanto de cada paso que da el chileno en el elenco que hoy dirige Igor Tudor. “Alexis ha empezado muy bien con Marsella, se nota que ha recuperado la alegría de jugar al fútbol. Además, se fue a un club importante, con un lindo entorno, en una ciudad que está frente al mar”.

Precisamente, según Di Biasi, el entorno que encontrará el chileno en el cuadro más popular del fútbol hará muy bien a su ánimo y a su juego. Este sábado, el delantero, al ser sustituido al minuto 86, recibió la ovación de los fanáticos de su elenco. Se pusieron de pie para aplaudirlo y desplegaron hasta banderas chilenas.

“Los aficionados de Olympique son muy calientes y cariñosos, como deben de ser los chilenos con Sánchez. Ahí puede encontrar personas que le van a hacer triunfar, sentirse querido”, explica el ex DT de Vicenza.

¿Hizo bien con marcharse de Inter?

No sé qué pasó, por qué ha decidido partir. Tal vez por el dinero, no sé por qué decidió marcharse de Inter de Milán. Tal vez necesitaba otras situaciones diferentes, nuevas motivaciones. Si uno va a cambiar es porque quiere encontrar algo.

¿El balance en Inter es bueno?

Para mí, hizo cosas muy buenas en Inter de Mil. El problema es que adelante tenía a Edin Dzeko y Lautaro Martínez, los titulares del entrenador. Pero ha jugado bastantes partidos en una liga que no es fácil. Además, ganó tres títulos en un equipo que hace mucho tiempo no ganaba el scudetto.

¿Fue un error marcharse de la Serie A a un torneo menor?

No creo que haya sido un error marcharse de Italia, cada uno decide su destino. Alexis tiene que ver como lo siente en este momento. Tú necesitas cabeza y corazón. Esas decisiones tienen situaciones que nosotros no vamos a conocer.

¿Ha cambiado mucho en estos doce años, desde que usted lo dirigió?

No creo que haya cambiado mucho de cuando yo lo dirigí en Udinese. En el campo se nota que tiene la misma pasión, la misma ilusión de hacer cosas importantes en la vida.

¿En qué lo nota?

Tiene una particularidad, es un futbolista con buena técnica y una fuerza increíble. Sigue siendo un gran sprinter, corre y conduce muy bien la pelota. Tiene mucha calidad.

¿Sánchez está vigente?

Totalmente. Sus cualidades no las ha perdido. Ha tenido algunas molestias físicas en su carrera, pero sus características especiales no han cambiado, eso que pocos jugadores de alto nivel saben mantener a través de los años. Es uno de los mejores futbolistas que he dirigido en mi carrera.

¿Cómo cree que andará en Olympique?

Estoy convencido de que va a andar muy bien en Marsella, espero que haga una excelente temporada, que convierta muchos goles, se lo merece.

El próximo desafío de Alexis y los Focenses será el martes 13 de septiembre cuando reciban al Eintracht Frankfurt por la segunda jornada del Grupo D de la Champions League. Ambos equipos perdieron en la primera fecha, por lo que sumar de a tres es imperante para seguir con aspiraciones de clasificar a los octavos de final del certamen.