El curioso insulto que recibió Pablo Solari en su visita a Tigre: “Me gritaron hasta chileno sin Mundial”

Pablo Solari, en poco más de un mes vistiendo la camiseta de River Plate, ya se ganó un puesto entre los titulares de Marcelo Gallardo, destacando por su faceta goleadora, algo que en Colo Colo no terminó de explotar, aunque quedó en el recuerdo por el histórico tanto en Talca frente a la Universidad de Concepción, que salvó al Cacique de su primer descenso.

El fin de semana pasado fue nuevamente figura y anotó en el empate 1-1 frente a Tigre, por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol. En la visita al Matador de Victoria, el delantero argentino fue insultado, cuando abandonaba la cancha, por los simpatizantes locales, los que le lanzaron los más ingeniosos epítetos, que él mismo detalló posteriormente en una entrevista con ESPN.

“Olvídate. Me gritaron de todo. Me gritaron hasta chileno sin Mundial... No sé...”, reconoció. Y agregó al ser consultado si creía que los simpatizantes pensaban si había nacido a este lado de la cordillera: “Yo creo que sí, porque vengo de Colo Colo se piensan que soy chileno”.

El gol de Solari llegó a los 37 minutos, luego de que Enzo Pérez recuperara un balón, lo cediera a Nicolás De la Cruz, quien asistió al delantero, quien definió picándosela al golero Manuel Roffo.

Fue la cuarta anotación del atacante con la camiseta ‘banda sangre’, su segunda consecutiva. El pasado 13 de agosto le hizo dos a Newell’s, en el Monumental de Núñez, sus primeros goles en el club. En la fecha pasada también se hizo presente en el arco rival, en el triunfo sobre Central Córdoba.