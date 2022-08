Joaquín Niemann, el deportista chileno que más millones ha recaudado en su carrera: los costos y beneficios de dar el salto al LIV Golf

Ni Tiger Woods, ni Rory McIlroy ni el comisionado Monahan pudieron frenar la partida de Joaquín Niemann al LIV Golf Invitational Series, la multimillonaria superliga financiada por el Fondo de Inversión Público Saudí. El mejor golfista chileno de todos los tiempos decidió cruzar la vereda tras una cuantiosa oferta, la misma que informó El Deportivo el pasado 12 de agosto y que cambió todo el panorama que tenía pensando en una primera instancia.

La determinación fue largamente estudiada por el talagantino en medio de su participación en los últimos tres torneos de los playoffs del PGA, donde cumplió la mejor actuación desde que está en la élite del golf mundial. Y es que la propuesta no solo involucra una cantidad enorme de dinero (algunos medios internacionales hablan de hasta US$ 100 millones), sino que también abre un nuevo escenario deportivo para él, en un circuito que lucha contra los vetos que les impuso el tour estadounidense a sus ahora exjugadores, los que incluso llevaron la disputa a los tribunales norteamericanos. Quizás lo más complejo de toda la operación.

En términos de formato, el LIV ofrece dos tipos de competencia: una individual y otra por equipos, donde cada equipo tiene un capitán. Joaco, en un principio, sería uno de ellos. Los torneos duran tres días. Es decir, 54 hoyos, sin cortes y con salidas más cortas y ventanas de juego más rápidas.

No solo la llegada del chileno golpeó al PGA, ya que junto con él fueron anunciados el número dos del mundo y campeón del Abierto Británico 2022, el australiano Cameron Smith, los estadounidenses Harold Varner III (46º) y Cameron Tringale (55º), el también australiano Marc Leishman (62º) y el mejor jugador de la India, Anirban Lahiri (92). Todos ellos se suman a prestigiosas figuras como Bubba Watson, que será capitán no jugador, y otras leyendas como Phil Mickelson y Dustin Johnson.

Sufre el ranking mundial

La gran complicación es que ninguno de los eventos entrega puntos para el ranking mundial, por lo que el pupilo de Eduardo Miquel va a tener que buscar alternativas si no quiere perder posiciones en el mediano plazo. Actualmente es el 19 del mundo, pero su clasificación a los Juegos Olímpicos se puede ver seriamente afectada si no logra seguir sumando, ya que desde ahora no podrá participar en los torneos del PGA, precisamente lo que más unidades dan a la clasificación.

Una de las opciones para sumar está en el Asian Tour. Precisamente, este circuito anunció un acuerdo con el LIV para expandir los eventos, a cambio de millonarios montos y de colaboración logística para esta nueva plataforma y así poder buscar una alternativa para conseguir unidades.

“El LIV Golf está solicitando puntos de clasificación mundial de forma independiente, pero el proceso requiere una nominación por parte de uno de los miembros de pleno derecho de los tours. Como buen socio, era nuestra responsabilidad ayudar a LIV Golf a presentar su oferta para obtener puntos para el ranking mundial y eso ya está en marcha: el Asian Tour los ha nominado y están brindando información técnica que respaldará su solicitud con la intención de obtener puntos en el ranking mundial el próximo año”, anunció hace unos días el director ejecutivo y comisionado del Asian Tour, Cho Minn Thant.

Cifras récord

Si se toman los aspectos económicos de la decisión, Niemann se verá ampliamente favorecido. No solo por el bono de incorporación, sino por los generosos premios que ofrecen los torneos del LIV, que son superiores a los de los majors de esta temporada, algo que el PGA está intentando corregir para la próxima ante el éxodo masivo de figuras.

De hecho cada evento de la temporada regular (son los siete primeros) entrega una bolsa de US$ 25 millones. De ellos, US$ 20 millones se repartirán entre los 48 golfistas participantes. El ganador obtendrá US$ 4 millones y el último US$ 120 mil. Los otros cinco millones de la divisa estadounidense se distribuyen entre los equipos que terminaron dentro de los primeros tres lugares (US$ 3 millones para el ganador, US$ 1,5 millones para el segundo y US$ 500.000 para el tercero).

En el caso del cuadro individual, los deportistas que hayan participado en al menos cuatro pruebas se repartirán un pozo de US$ 30 millones. Así, el campeón individual se hará de US$ 18 millones; el segundo, US$ 8 millones; y el tercero, US$ 4 millones. En tanto, el equipo ganador de la temporada se embolsará US$ 16 millones y el de peor clasificación, US$ 1 millón.

El chileno mejor pagado

En su carrera en el PGA, Joaquín Niemann cosechó ganancias por US$ 14.583.484, superando las marcas de Marcelo Ríos, quien consiguió US$ 9,713,771 en premios, repartidos tanto por sus torneos en singles como en dobles. O Fernando González, quien se embolsó US$ 8.862.276 durante su paso por el ATP.

Pero el millonario bono que recibirá por llegar al LIV le permite superar en ganancias a cualquier otro deportista, incluso a futbolistas nacionales tan populares como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Claudio Bravo, que a lo largo de su trayectoria también han alcanzado cifras de varios ceros.