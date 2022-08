Arturo Vidal reabre la esperanza de los hinchas de Colo Colo para después de su paso por Flamengo: “Claramente, me gustaría volver”

Arturo Vidal está viviendo un sueño. Después de su exitoso paso por el fútbol europeo, donde se cansó de ganar títulos con la Juventus, el Bayern Múnich, el Barcelona y el Inter de Milán, el Rey recaló en el Flamengo, un destino que eligió. Desde que estaba en el Viejo Continente, confesó su predilección por el equipo de Río de Janeiro, para mayor añadidura, el más popular de Brasil y, según las mismas estimaciones, el que tiene más seguidores en el mundo. Esos datos más el paradisíaco entorno que sabía que iba a disfrutar alimentaban el deseo. El otro es meramente deportivo: el oriundo de San Joaquín asumía que en el equipo rubo-preto tendría una posibilidad concreta de conseguir uno de los pocos trofeos que le quedan por levantar: la Copa Libertadores. Este miércoles, de hecho, buscará, junto al equipo que dirige Dorival Júnior, dar un paso decisivo: comienza la llave las semifinales del torneo continental, frente a Vélez Sarsfield.

Es en ese contexto que el bicampeón de América se sienta a reflexionar. Lo hace para los canales oficiales del principal torneo de clubes a nivel sudamericano. Las primeras palabras que da a conocer la plataforma de la Conmebol no apuntan, precisamente, al encuentro ante el Fortín. Dicen relación con una definición clave respecto del futuro del seleccionado chileno. “Sí, sí”, contesta a una pregunta clave: si tiene previsto volver a defender a Colo Colo.

“No sé cuándo. Eso no lo tengo claro. Estoy muy feliz acá en Flamengo. Espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando esto que estoy viviendo, ganando títulos, que a eso vine, disfrutando con esta gente. Y, después, claramente, me gustaría volver a Colo Colo”, afirma.

Emoción

Vidal se emociona con la consulta siguiente. “¿Qué es Colo Colo para vos?”, le consultan. El Rey inspira y se inspira. “Mucho, es mucho”, dice, mientras intenta ordenar las ideas. “Es el que me abrió las puertas, el que me enseñó todo lo que soy profesionalmente”, valora.

Luego, se remonta a sus inicios. “Empecé muy joven, a los 12 años. Y salí a los 19, hecho, con la mentalidad que se requiere. Para estar ahí, para ser profesional en Colo Colo tienes que ser muy fuerte. Y ser un ganador. Si no, no puedes ser futbolista”, remata.

Arturo Vidal celebra el gol que le marcó al Botafogo (Foto: Reuters)

El futbolista nacional se ha ganado el respeto de los fanáticos y de la opinión especializada brasileña, quienes apuestan por su inclusión como titular en el crucial duelo ante la escuadra transandina. Vidal, por cierto, también se ilusiona. Quiere aportar decisivamente en la consecución del trofeo que le falta para volver a casa. En gloria y majestad, como sugiere el apodo que ha paseado por el mundo.