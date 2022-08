La ilusión de Arturo Vidal: “Nos acercamos a mi sueño, al de Flamengo y al de la gente: ser campeón de la Libertadores”

El Flamengo es el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2022. Con un marcador global de 3-0, el Mengao superó al Corinthians y se instaló entre los cuatro mejores del principal certamen de clubes del continente. Como el técnico Dorival Júnior repitió la formación del duelo de ida, de la semana pasada en Sao Paulo, Arturo Vidal comenzó como suplente. Luego, en el segundo lapso, hizo su ingreso.

El King desembarcó en el gigante carioca también tentado por la posibilidad de pelear por la corona de América. Y este martes dio un paso más en ese afán. Cabe señalar que el ex Inter de Milán alcanzó por primera vez en su carrera una semifinal de Libertadores, tras su retorno al continente. Antes, con Colo Colo, nunca llegó a esta instancia. Después del duelo ante el Timao, el seleccionado nacional valoró lo realizado por su elenco.

“Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante hoy, ante un gran equipo. Nos acercamos a mi sueño, al de Flamengo y al de la gente: ser campeón de la Copa Libertadores. Hay que seguir trabajando. Viene una semifinal muy dura y después si pasamos, ojalá que la copa sea nuestra”, declaró el futbolista, en diálogo con ESPN.

Además, respecto a su inserción en el camarín, dijo que “tengo una carrera larga, una que con mucho esfuerzo he logrado. He estado en los mejores equipos del mundo. Me han tocado camarines espectaculares y eso me ayuda mucho. Cada vez que cambio de equipo llegó con la misma personalidad. Los jugadores que están me respetan mucho y eso me ayuda mucho también”.

Finalmente, el King manifestó las ambiciones que tiene en el fútbol brasileño: “Tengo dos años de contrato y espero ganar todo con Flamengo”.

El Fla es el primer semifinalista de la Copa y este miércoles conocerá a su próximo rival. Será un elenco argentino: Vélez Sarsfield o Talleres de Córdoba. En la ida, el Fortín se impuso por 3-2, en Liniers. La revancha, en el estadio Mario Alberto Kempes, será a las 20.30 horas de Chile.

El calendario no le da descanso al Rubro-Negro. Este domingo reciben al Athletico Paranaense, que dirige Felipao Scolari, por el Brasileirao. Y después volverán a enfrentarse, por su llave de la Copa de Brasil.