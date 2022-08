El otro chileno que está en una semifinal continental: el camino de Matías Fernández en Ecuador de la mano de un conocido

Semana de definiciones en los torneos de clubes de la Conmebol. La mayoría de los focos se posan en las semifinales de la Copa Libertadores, en las cuales el predominio del Brasileirao se hace notar, con tres de cuatro. El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar tiene puesto el cartel de favorito por su poderío individual. Enfrenta a Vélez Sarsfield, que dejó afuera consecutivamente a River Plate y Talleres de Córdoba. Mientras el King ya se gana la atención y las loas por sus actuaciones, como la del fin de semana contra Botafogo, el ex Galatasaray recién debutó el domingo y aguarda por una mayor presencia.

Pero ellos no son los únicos representantes nacionales en las rondas definitorias de las copas continentales. En la Sudamericana también lo hay. Menos mediático, pero se ha ganado un puesto en un equipo modelo a nivel regional por su trabajo con las divisiones inferiores. Se trata de Matías Fernández Cordero, ex Santiago Wanderers y Unión La Calera, que partió rumbo a Ecuador. Tiene su primera experiencia en el extranjero con Independiente del Valle.

Este polifuncional volante de 27 años, oriundo de Valparaíso, dio el salto a mitad de año hacia el elenco de Sangolquí, que paulatinamente se convierte en uno de los protagonistas del fútbol ecuatoriano. Subcampeón de la Libertadores 2016 (cayó con el Atlético Nacional de Reinaldo Rueda), dio el batacazo al quedarse con la Sudamericana de 2019, superando a Colón de Santa Fe, en Asunción. El modelo Independiente del Valle ha destacado en el continente, por el énfasis que tiene su proyecto deportivo en las cadetes. De hecho, tienen un título y dos subcampeonatos de la Copa Libertadores Sub 20.

Para explicar el fichaje de Fernández en el IDV, hay un factor clave: Martín Anselmi. El argentino es el técnico de un club que conoce bien, porque fue el ayudante del español Miguel Ángel Ramírez durante su exitosa etapa previa, entre 2019 y 2020, que incluyó el título de la Sudamericana. El transandino dirigió el primer semestre en La Calera, la que fue su primera experiencia en solitario, y tuvo como pupilo a Fernández. Ahí se genera el nexo. Luego de su salida de la tienda cementera, el joven DT asume el puesto que dejó el portugués Renato Paiva, hoy en el León de México.

Martín Anselmi dirigió en La Calera. FOTO: AGENCIAUNO

“Mientras yo jugaba, se contacta el profe (Anselmi) conmigo, le dije que sería una buena oportunidad y yo acepté la propuesta. Quedó todo en que los clubes se pongan de acuerdo... No pensé que me iban a recibir tan bien. Los argentinos, que son los que vienen de afuera, son los que mejor me recibieron porque saben lo que es llegar a un club nuevo; me dieron apoyo”, manifestó tras su desembarco a la mitad del mundo.

Fernández se ha ganado un puesto en la consideración del técnico que lo llevó a Ecuador. Hasta la fecha, el canterano caturro lleva 10 partidos con la camiseta del ‘negriazul’: seis en la Liga Pro de Primera División, dos por la Copa Ecuador y otros dos por la Copa Sudamericana ‘22. El jugador ha disputado el torneo continental con dos equipos, porque jugó la fase grupal con La Calera. En la llave de cuartos de final, participó de los dos encuentros ante Deportivo Táchira, por cuartos de final.

Independiente del Valle está en las semifinales y se ilusiona con repetir lo que alcanzó hace tres años. Este miércoles recibe al sorprendente Melgar de Perú, por el cotejo de ida. Por el otro lado del cuadro, hay una llave entre brasileños: Atlético Goianiense vs. Sao Paulo.